Benjamin Netanyahu reconoce que Israel está “pagando un alto precio por la guerra” con Hamás en Gaza

“Estamos pagando un alto precio por la guerra”, reconoció este domingo 24 de diciembre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al referirse al conflicto militar con el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza, al lamentar la muerte de 15 soldados israelíes en los combates contra dicho grupo.

Sin embargo, y pese a reconocer lo anterior, Netanyahu agregó que “no hay otra opción que seguir luchando”, al inicio de una reunión de gabinete en la que rindió un homenaje a los soldados israelíes muertos y advertir que el conflicto con Hamás será “largo”.

Netanyahu niega injerencia de Estados Unidos

Además, el primer ministro Benjamin Netanyahu negó injerencias de Estados Unidos en las decisiones frente a la guerra. “He visto publicaciones falsas que afirman que Estados Unidos impidió y está impidiendo operaciones operativas en la región”, dijo Netanyahu, asegurando que “esto no es cierto. Israel es un Estado soberano. Nuestras decisiones en la guerra se basan en nuestras consideraciones operativas, y no daré más detalles sobre eso”. Netanyahu insistió el domingo en que las acciones de Israel “no están dictadas por presiones externas”.

Pese a que Netanyahu no entregó mayores detalles sobre esas “publicaciones”, se podría referir a informaciones de este sábado en el Wall Street Journal según las cuales fue persuadido para no atacar a Hezbolá en el Líbano para evitar una escalada. “La decisión sobre cómo utilizar nuestras fuerzas es una decisión independiente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y de nadie más”, puntualizó Netanyahu.