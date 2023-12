“Estoy en los metros finales y los quiero disfrutar al máximo”: Pedro Carcuro habla de su retiro de la televisión

Pedro Carcuro, una figura emblemática en el mundo de las comunicaciones, fue uno de los protagonistas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, lo que sorprendió incluso al mismo periodista. Con 54 años de carrera en Televisión Nacional, el comentarista deportivo reflexionó sobre su carrera y la posibilidad de su retiro.

En una entrevista con La Hora, Pedro Carcuro compartió detalles sobre cómo se convirtió en uno de los rostros principales de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de este año. Aunque reconoció que fue una coincidencia, agradeció la decisión del director ejecutivo del área deportiva, Cristián Arriagada, de ponerlo en primera línea y llevarlo a los recintos deportivos.

Tras ello, Carcuro confesó que el reconocimiento y cariño del público lo sobrepasaron. “A mí me da vergüenza, me sentía muy abrumado, el cariño de la gente me fue aplastando poco a poco. Al comienzo no me daba cuenta, pero con el correr de los días era una ola cada vez más grande, cada vez me sentía más aplastado, sentía una mochila cada vez más pesada y eso me pasó la cuenta”, sostuvo.

“Fue muy duro soportar el trabajo y muy emocionante soportar el cariño de la gente. Yo tengo una carrera de más de 50 años, con momentos buenos y de los otros, pero nunca había existido este ida y vuelta. No lo podía entender, me emociona y me da vergüenza, pero sin duda lo vivido fue uno de los momentos más lindos de mi carrera”, añadió.

Enseguida, el comunicador expresó su agradecimiento por el afecto recibido, aunque confesó que le resultaba difícil lidiar con la intensidad de las muestras de cariño. “Era raro, no me gusta hacer el show de andar abrazando a la gente ni haciendo espectáculo, de verdad me cuesta soportarlo”, expresó.

Sus últimos momentos en la televisión

Sobre su salida de la televisión, Pedro Carcuro tiene claro que su carrera no durará para siempre y está preparado para afrontar su retiro. “Tengo que la película clara, estoy en la tierra derecha, y no solo eso, estoy en los metros finales y los quiero disfrutar al máximo”, afirmó.

A pesar de que mencionó posibles eventos futuros, como los Juegos Olímpicos y el preolímpico sub 23, destacó la importancia de cuidarse. “Me motivo y me dan ganas de estar, pero no me quiero apurar, tengo conciencia de la edad, que el recorrido pesa y hay que ver”, expuso.

“No tengo ansiedad por seguir ni pena desmedida porque en algún momento tendré que bajar la cortina. Hay que ir paulatinamente bajando la intensidad del trabajo. Fue un trimestre bastante intenso, se me ha hecho duro, pesado, he sentido los golpes, soy un boxeador arrinconado, pero he tenido la determinación de seguir en pie”, complementó.

Finalmente, acerca de su salud, con casi 79 años, Pedro Carcuro señaló que “luego de los Juegos (Panamericanos) me vino una gripe y una serie de dificultades, son cosas que descolocan, pero mis exámenes están perfectos. Estoy sano, pero debo reconocer que ya estoy grande”.