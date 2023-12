A continuación, se reproducen íntegras las disculpas públicas de Cristian Contador, presidente de Deportes La Serena:

“A nuestros funcionarios y jugadores, a hinchas, a la prensa local, a las autoridades regionales, y a todas y todos los que tengan algún cariño por este, su Club, respetuosamente me dirijo para abordar un asunto que ha generado controversia en los últimos meses.

Lamento realmente lo que sucedió con la salida de nuestro ex gerente general, el señor Martin Ossandón, ya que si bien existieron diferencias que no nos permitieron continuar trabajando juntos, reconozco haber expresado palabras inapropiadas contra su persona.

El eje fundante de nuestra administración ha sido siempre el respeto, primero a la institución de la que nos hicimos cargo y paralelamente, el respeto también a una comunidad que se merece nuestra mejor versión. Esta institución, a la que represento con orgullo, tiene valores arraigados en la deportividad y consecuentemente en el respeto más profundo a las personas.

Mi intención era dar a conocer nuestra versión sobre la desvinculación de nuestro ex gerente general. Sin embargo, las fuentes que me proporcionaron aquella información no fueron del todo certeras, lo que me llevó a dar declaraciones en medios locales que no se ajustaban del todo a la realidad. En ese sentido, me gustaría dejar en claro que las diferencias con Martín Ossandón fueron aclaradas y que no tenemos ningún reproche que hacer hoy a su gestión.

Reconozco que, como líder de esta institución, tengo la responsabilidad de comunicarme de manera clara y respetuosa, y en esta ocasión no cumplí cabalmente con esa responsabilidad.

Por todo la anteriormente expuesto pido disculpas al gerente general Martín Ossandón y a todos aquellos que se hayan sentido agraviados por mis palabras.

Sinceramente,

Cristián Contador Presidente Club Deportes La Serena”.