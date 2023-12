Argentina: periodista Verónica Benaim advierte que decretos de choque del presidente Milei son “solo la punta de icerberg”

Argentina

Fue una jornada tensa en Argentina la del miércoles: ocho días hábiles después de asumir, el presidente anarcocapitalista Javier Milei anunció la derogación, vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 300 normas como parte de la “terapia de choque” que había comprometido en campaña. “Hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción”, dijo en una cadena nacional.

En las 83 páginas del DNU se lee, por ejemplo, la “desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional”, o que el Estado debe promover “un sistema económico basado en decisiones libres”. También que “quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.

La derogación de medidas también contempla la privatización de empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas, YPF o los medios de comunicación.

Tras el anuncio de los decretos, comenzaron a escucharse cacerolas en Buenos Aires, la capital del país trasandinos.

Verónica Benaim, periodista de Tiempo Argentino, exreportera de Crónica TV y Diputados TV, explicó, en ADN Hoy, el estado de las cosas en el país.

“(Ayer fue) una jornada totalmente convulsionada, donde se esperaba una reacción de la sociedad ante el anuncio del presidente mediante cadena nacional. Había una especie de cacerolas, una situación que nos hace acordar a momentos muy difíciles que se vivió en Argentina, como la crisis de 2001, en un diciembre donde, justamente, por la tarde, había habido una movilización de organizaciones piqueteras (los que salen a marchar) en conmemoración de lo que sucedió en Argentina el 19 y 20 de diciembre. La situación es bastante angustiante, una jornada muy convulsionada y donde la sociedad empieza a revivir un momento de la historia argentina al que no quiere, para nada, volver”, señaló de entrada la periodista.

Pero votaron por él, aunque, según Benaim, “muchos lo votaron buscando cambios, muchos son conscientes de que hay una situación en Argentina que hay que modificar. En la cuestión económica, hay una deuda con el Fondo Monetario Internacional que el país tiene que pagar, pero bueno, las medidas fueron unas medidas y anuncios que hace Milei en cadena, oficial, fue muy duro. Y hay una parte de la sociedad que resiste: muchos dicen que votaron a Milei para cambiar la situación, hay que bancarla, pero, por otro lado, hay quienes resisten”.

Decreto de Necesidad y Urgencia

El DNU se está analizando todavía por parte de los constitucionalistas, explicó la comunicadora. La emergencia pública fue declarada “en muchas materias, la económica, financiera, fiscal, administrativa, tarifaria, social, hasta el 31 de diciembre de 2025″, puntualizó luego.

En lo judicial, el Congreso tiene la potestad de aprobar o rechazarlos. Aunque “esto no pasó nunca en la historia de la democracia Argentina: ningún decreto de necesidad de urgencia fue rechazado en democracia por el Congreso de la nación porque no ha sucedido el hecho en sí”. Así las cosas, Benaim aclaró que la Cámara de Diputados y el Senado deberá analizarlo, a propósito del mismo estado actual del país: “Una cosa es lo que dice la ley y otra es la práctica política. En este contexto, y con lo convulsionado que está el país, el Congreso tiene la responsabilidad de actuar y la oposición justamente está esperando la situación para poder hacerlo”.

La oposición tiene mayoría en ambas Cámaras, pero no con los suficientes votos como para bloquear estos DNU. “Hay una oposición muy resistente que es hoy primera mayoría en las dos cámaras, pero no alcanzan los números para obstruir las medidas que tome el Gobierno. Si los libertarios tejen acuerdos con algunos sectores de la oposición, estas cuestiones no tendrían ningún tipo de problemática”, dijo la periodista.

De todas formas, si se pudieran frenar, sería “histórico”: “Lo que sí se puede visualizar es el rechazo social, que lo vieron todos, los cacerolazos, y la judicialización: hay algunas derogaciones de leyes, algunas tributarias, que están vinculadas a potestades que realmente tiene el Congreso nacional y que están siendo analizadas y que se espera que se presenten algunas medidas judiciales para poder frenar algunas de las medidas que ha tomado este presidente, en función de lo comunicado ayer y lo publicado en el boletín oficial”.

Con todo, esta puede ser “solo la punta de icerberg y que se están analizando medidas mucho más drásticas”, cerró.