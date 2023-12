Sammis Reyes confirmó su regreso a la NFL: “Hay un 99 por ciento de posibilidades de jugar en Jacksonville”

Sammis Reyes habló con ADN Deportes durante la pretemporada que está realizando antes de volver en gloria y majestad a la NFL de Estados Unidos.

En la instancia, el deportista se refirió sobre su vuelta a la liga de fútbol americano, donde espera brillar más que en el pasado.

“Vamos a volver a la NFL. Está 99 por ciento confirmado que va a ser Jacksonville el equipo. Ahora preparándome en la pretemporada por primera vez en Chile después de 14 años que no pasaba más de un mes acá. Vine recientemente a la Teletón, Juegos Panamericanos y me quedaré cerca de 3 o 4 meses acá”, sostuvo.

Respecto a la pretemporada en el país, indicó: “La gente me trata super bien, con mucho cariño. Nunca he tenido una mala experiencia y eso refleja que en Chile hay amor, demasiado cariño para la gente que se esfuerza”.

Tras lo anterior, tuvo palabras sobre los Juegos Panamericanos 2023. “Fue una de las experiencias más lindas que me ha tocado vivir fuera de la cancha. Fui rostro de Canal 13 y me motivó a volver a jugar. Ver a deportistas chilenos ganar oro, me motivo a volver a jugar. Estoy muy muy feliz”.