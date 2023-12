Hans Valdés compartió con sus seguidores el proceso de instalación en su nuevo departamento en Santiago, adquirido tras su participación en Gran Hermano. Hace unos días, el exchico reality anunció la adquisición de su nueva vivienda y expresó su felicidad por esta nueva etapa en su vida.

Con este cambio de residencia, Hans pasó de vivir en Constitución, en la región del Maule, a vivir en Santiago, en la región Metropolitana. Una decisión que tomó para perseguir sus sueños, a pesar de que signifique alejarse de su familia y el resto de sus seres queridos.

“¡Gracias a Dios, hoy cumplo un logro más! He decidido venir a vivir a Santiago y es una decisión que me tiene muy feliz. He tenido que separarme de mi familia para venir a perseguir mis sueños y mis metas, pero sé que están orgullosos de todo lo que estoy viviendo”, relató.

“Estoy infinitamente agradecido con quiénes han estado conmigo desde el día uno. Gracias por acompañarme en cada paso que doy”, añadió.

Y tiempo después, Hans anunció: “Ya estamos en mi departamento nuevo, ahora ya estoy viviendo acá en Santiago. Cambié mis cositas y todo, así que vamos a estar acá. Ojalá poder seguir creciendo también y seguir mi futuro”.

Hans ya está instalado en su nuevo departamento en Santiago

Y recientemente, Hans compartió un video en el que muestra su nuevo departamento y revela que ya está viviendo en Santiago. “Mi gente, miren… hoy día hice la primera compra para la casa”, contó el chico reality de 19 años.

En una actualización posterior, el futbolista mostró el primer pedido en su nuevo departamento. “Compré galletitas, hartos fideos para almorzar, avena para desayunar… en el reality siempre comía avena con leche, aquí también tenemos”, expuso.