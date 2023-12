Tironeada por una descontrolada fan: Cony Capelli vivió peligroso momento en show en Copiapó

Cony Capelli está disfrutando de su salida de Gran Hermano con todo. Y, luego de unos merecidos días de vacaciones en México, llegó directo a retomar sus eventos.

La bailarina arribó a Copiapó, lugar donde se presentó en una discoteque con un show que incluía baile y concursos.

Sin embargo, la ganadora del reality de CHV terminó protagonizando un tenso momento, cuando una fanática se abalanzó sobre ella.

Es que sin darse cuenta, la favorita del público resultó tironeada por la descontrolada mujer, que no midió su excesivo fervor por ella.

Cony Capelli y el desborde de fan

Así, en los registros que se viralizaron rápidamente, se puede ver como Capelli está sobre el escenario cuando es abordada por su seguidora, quien se saltó todo tipo de seguridad.

La mujer la agarra mientras los guardias también la sujetan a ella, en un extraño forcejeo donde la ex de Sebastián Ramírez terminó mega tironeada.

De hecho, quien finalmente la saca es su compañero de baile, David Sáez, quien logra apartarla. “Oye, bájate”, se escucha decir a quien graba uno de los videos, reprobando la peligrosa acción.

La bailarina, en tanto, no se vio mayormente descompuesta, y siguió igual de sonriente en su presentación. “Cony se sorprendió, no la dañó, solo subió a darle un abrazo. Sí, quizás muy eufórica, pero sin intención de dañar”, explicó posteriormente su mánager, Suro S

Luego, aclaró que “lo comento para que no anden diciendo cosas que no son. Que no se cumplen los protocolos de seguridad por parte mía y del local. Entiendo que no quieran verla en estas situaciones, pero esto ha pasado en el aeropuerto y en centros comerciales”.

Mientras, en el cibermundo le pidieron cuidar más a Cony Capelli, quien sigue desatando pasiones entre los fanáticos que la hicieron triunfadora del primer Gran Hermano en Chile.