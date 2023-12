Expresidente Frei tras votar en el plebiscito: “Si la gente vota como yo voté, se debería terminar este proceso”

Las Condes

Al rededor de las 11:30 horas fue que llegó hasta el Villa María Academy, en Las Condes, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, acompañado de su esposa, la exprimera dama Marta Larraechea, y sus dos hijas, para participar de este plebiscito.

Tras ejercer su derecho a voto, el exmandatario reflexionó sobre el debate constitucional: “Ya llevamos cinco años de discusión constitucional, necesitamos certeza, seguridad, certeza jurídica para que el país progrese. En mi viaje al Asia he visto que todos me preguntan qué pasa en Chile, cinco años discutiendo eso. No puede ser. Un país que es todavía mirado como organizado y respetuoso de las instituciones”.

A juicio de Frei Ruiz-Tagle, “a partir de mañana (lunes 18 de diciembre) deberíamos vivir un nuevo momento. Chile está en un momento muy complejo, lo hemos visto en las últimas dos semanas: altos grados de corrupción en el país, que no habíamos visto, la inseguridad, baleos todos los días, sicariatos, secuestros que no conocíamos en la historia. Eso tiene que terminar. Además, recuperar el desarrollo: hace ya 10 años que no crecemos. Según los informes de Cepal que conocí esta semana, Chile está entre los 10 países de más bajo crecimiento de toda América. Las proyecciones para el próximo año y el siguiente no son buenas: prácticamente 0% este año, poco más de 1% el próximo”.

Sobre la fórmula para superar el debate constitucional, el expresidente vaticinó: “Tenemos que cambiar, tenemos que llegar a un gran acuerdo político en el que participe el Gobierno, el Parlamento, la oposición, toda la comunidad nacional. Tenemos que volver a lo que hicimos en el pasado durante muchos años, y eso se logra, no estando siempre divididos como estamos hoy; tenemos que unirnos en las cosas básicas, que son las políticas de Estado”.

Finalmente, en cuanto a los resultados, llamó a “respetarlos”: “Tenemos que mirar de otra manera. Hay gente que lo está pasando mal, tenemos muy pocas inversiones, hay mucha gente desempleada, no se definen los temas de salud, educación, vivienda ni pensiones. Años discutiendo. Así no progresan los países. Busquemos un mínimo de acuerdo, de bien común para Chile, porque todos los chilenos están esperando eso. Si la gente vota como yo voté, se debería terminar este proceso. Hay otros que dicen que se va a terminar igual; yo no creo que va a terminar, creo que va a seguir”.