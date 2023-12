Expresidenta Michelle Bachelet acusa machismo en las críticas que recibió tras manifestar su postura sobre la propuesta constitucional

Santiago

Durante la mañana de este 17 de diciembre la expresidenta Michelle Bachelet arribó a su local de votación para entregar legalmente su opinión a través de las urnas, de cara al Plebiscito que tiene como propósito definir si es que Chile, tendrá o no una nueva Constitución en este proceso.

En ese contexto, y tras ser abordada por la prensa, la expresidenta habló sobre los cuestionamientos que recibió por manifestar su opción pública, haciendo referencia al machismo.

“Me llama la atención que cuando todos los expresidentes hombres han dado su opinión, nadie criticó, a la única que me criticaron es a mí, ¿habrá machismo de por medio?”, indicó.

Michelle Bachelet y el resultado de esta votación

Al ser consultada sobre la posibilidad de que la opción A Favor triunfe en estas elecciones, la exmandataria fue tajante “prefiero algo malo que algo pésimo”.

En el contexto de críticas que se desataron tras manifestar su postura participando en la franja de la opción En contra, la profesional replicó lo que hace unos días, la senadora Ximena Rincón dijo durante su paso por el programa Estado Nacional de TVN.

“O entendió algo distinto de lo que dice (la propuesta constitucional) o está mintiendo, y yo no la imagino mintiendo” acusó Mónica en el momento.

“Yo no miento, yo no ando buscando nada, hay otra gente que quiere ser presidente, que quiere ser otra cosa, yo no ando buscando nada, así que no tengo por qué mentir. Además, las mujeres de Chile saben que en todos mis gobiernos me preocupé mucho de los problemas de las mujeres, por tanto, cuando hablo sobre qué significa para las mujeres, lo digo porque estoy convencida de ello”, dijo Bachelet.

Por otro lado, el senador y vicepresidente de Demócratas expuso que “la indujeron a cometer un error, lo cual a esta altura quedó bastante claro, incluso lo han reconocido analistas de izquierda”, a lo que Bachelet replicó que “no soy una recién nacida, como es evidente al mirarme, y obviamente tengo mis opiniones claritas, siempre las he tenido”.