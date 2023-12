Director de Criteria: “La discusión constitucional ha quedado al margen de la sociedad, desconectada de ella y anclada a ciertos grupos políticos”

Plebiscito

La estrategia de la oposición ha sido la de hacer del plebiscito un juicio del Gobierno. Lo planteó el timonel de la UDI, el senador Javier Macaya, y el expresidenciable republicano, José Antonio Kast. Y a ello podría sumarse también lo que ha sido llamado como ‘Efecto Atocha’, haciendo referencia a la tragedia que enlutó a España a principios del milenio y que apuntaría a definir una elección por circunstancias externas al debate político. Sobre esto último, el “Caso Convenios” o la detención del indultado Luis Castillo podrían incidir.

En particular, sobre este último episodio, “lo que se ha generado en torno a esto refleja bien lo que hemos vivido durante el último año en el segundo proceso constituyente, que es que la discusión constitucional ha quedado absolutamente al margen de la sociedad, desconectada de ella, anclada y anichada a ciertos grupos políticos, y el plebiscito que se vivirá este domingo tiene muy poco que ver con los temas constitucionales, la nueva Constitución, y mucho que ver, aparentemente, con un juicio respecto del Gobierno, de la oposición y del contexto social que se vive en el país. Es bien elocuente, lo miraría desde esa perspectiva”, concluyó Cristian Valdivieso, director de Criteria, en ADN Hoy la mañana de este viernes, a horas de la votación.

Lo desarrolló: “Dado que lo que se discute hoy no tiene que ver con el texto, sino con el contexto, evidentemente que hay cosas que inciden, que pueden cambiar la agenda o pueden tener una crítica en la agenda de Gobierno o en lo que han hecho. Aunque no tendría por qué tenerla, porque el texto constitucional no se mueve en función de lo que haya pasado”.

Así, Atocha apunta a fenómenos externos e inesperados, como rupturas, que pueden mover la aguja. Valdivieso explicó que “no es raro que pueda pasar, también porque hoy las elecciones no se juegan seis meses antes, ni tres meses antes, ni un mes antes, sino en la última milla porque vivimos en un contexto mucho más desideologizado, donde la gente no tiene posiciones fijas y donde la emocionalidad del minuto, incluso del segundo, puede incidir directamente en la decisión de votos de las personas”.

Indultos

Luis Castillo, indultado por el Presidente Gabriel Boric y detenido por un presunto delito de secuestro, reflotó el debate de la facultad de la que hizo uso el Mandatario, en particular por los detenidos por el estallido social. Para Valdivieso, los factores que se han configurado en las últimas horas son que era un tema “relativamente olvidado”, pero “latente para poder ser activado en cualquier momento”, y que fue un tema “muy criticado por la sociedad”.

“Estas cosas vuelven a poner en la palestra una discusión que fue zanjada negativamente para el Gobierno y donde aparece nuevamente la decisión que tomó el Presidente. Sin duda si es, más allá o no, responsable, o si le fue infiel a la señora, que son cosas que están en las aristas más faranduleras, si se quiere; independientemente de eso, el personaje (Luis Castillo) no es alguien que esté haciendo una vida de bien, trabajando y recuperándose en su condición, sino que está en una posición incómoda que altera el juicio de la ciudadanía en su voto”, agregó.

Así las cosas, de ser un juicio al Gobierno, tendría que ver con “el hecho de tomar ciertas decisiones que siguen dando vuelta y que no se cierran porque son imposible que se cierren. Es el caso de los indultos es uno de ellos: fue una mala decisión del Presidente, en un contexto muy complejo, con los temas de seguridad y las urgencias de la sociedad. Es un tema que seguirá dando vueltas. Y sin duda estuvo detrás el affaire de Carolina Tohá ayer, que estaba completamente sobrepasada, a contramano y dijo lo que dijo la concejala en Renca”.

Después del plebiscito

En el primer proceso constitucional, el de la Convención, se planteó que esa vía podía definir la ejecución del programa de Gobierno. El diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, el partido del Mandatario, advirtió algo parecido en este plebiscito, pero por el ‘En Contra’. Pero para el director de Criteria, suena incluso a promesa:

“Llevamos dos años donde todo va a pasar después de un plebiscito. Hay un espacio, que es corto, para que baje la fiebre electoral: no creo que sea más allá de marzo o abril, donde al mundo político puede tratar de concordar algo y avanzar en alguna reforma. Después de marzo o abril, ya entra de lleno la campaña electoral por municipios y gobernadores, donde son campañas muy fuertes donde se vuelve a tensionar la discusión, porque son campañas que definen mucho el escenario de las presidenciales. La pregunta es: ¿qué hará el mundo político en el escenario corto?”.

Los escenarios fueron dos, aunque “si gana el ‘A Favor’ o ‘En Contra’, en ambos casos debiera haber una apertura a conversar, a tranzar, a buscar acordar algo, para que la misma ciudadanía diga que se entrega algo y no que se hicieron dos procesos constitucionales que están distantes de sus preocupaciones, sus prioridades. Si no pasa nada, el escenario es negativo para todo el mundo político”.

Si gana el ‘A Favor’: “El gran vencedor en términos simbólicos será José Antonio Kast y el Partido Republicano. Él desde el día 1 dijo que lo iba a dar vuelta, viendo que estaba cuesta arriba, que se iba a poner las pilas y se la ha jugado sin ambigüedades por eso. Eso dejaría claramente al Partido Republicano y a José Antonio Kast como quienes, pese a las adversidades, lograron sacar un proceso constituyente muy complejo y marcaría una hegemonía dentro de la derecha. O dicho de otra manera, confirmaría la hegemonía que Republicanos esbozó durante las elecciones de mayo pasado respecto de Chile Vamos y la dejaría en buena posición de cara a las municipales”.

“El gran vencedor en términos simbólicos será José Antonio Kast y el Partido Republicano. Él desde el día 1 dijo que lo iba a dar vuelta, viendo que estaba cuesta arriba, que se iba a poner las pilas y se la ha jugado sin ambigüedades por eso. Eso dejaría claramente al Partido Republicano y a José Antonio Kast como quienes, pese a las adversidades, lograron sacar un proceso constituyente muy complejo y marcaría una hegemonía dentro de la derecha. O dicho de otra manera, Si gana el ‘En Contra’: “Si fuera la tesis de una opción muy mayoritaria, o relativamente holgado, de más de 15 puntos, sería una crítica a la Constitución o a la propuesta republicana, sin duda, pero en general una alerta a toda la clase política por no haber sido capaz de concordar ni uno ni dos procesos constituyentes. Sería un escenario muy complejo. Si gana, ¿la clase política no hace nada o dice que algo tenemos que entregar porque, de lo contrario, aparecerán monstruos por la izquierda o por la derecha: la izquierda, que iría por asambleas populares, o la derecha, que puede aparecer los Milei, los Bukeles”.

Así las cosas, Valdivieso cree que no serán 25 puntos de diferencia, sino que será “ajustado”. E independiente de ello, “lo que hay detrás, y más allá de la campaña, que al final del día no ha tenido que ver con el texto, sino otras realidades, en el fondo es que hay un malestar profundo con el mundo político. Y aunque ganara el ‘En Contra’ por cinco puntos, por dos puntos o por uno, la señal no puede ser obviada por esta clase política, en el sentido de que acá no han entregado nada. Cuatro años sin reformas, sin cambios, donde la ciudadanía ha visto espectáculos de uno u otro lado y está muy molesta, muy enrabiada. Por eso que la idea de haber jugado al ‘Que se jodan’, del ‘A Favor’, terminó siendo una suerte de boomerang: porque la mayoría de la ciudadanía la interpretó como ‘que se jodan todos los políticos’ y aumentó el ánimo rechacista en ese minuto”.