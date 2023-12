Autoridades dan recomendaciones para regalar bicicletas, scooters, patines y skates seguros en Navidad: en qué hay que fijarse

Qué duda cabe que la bicicleta es el regalo de Navidad por excelencia; no pasa de moda y trasciende generaciones manteniéndose vigente pese a la tecnología. Y justamente por esto, el Ministerio de Transportes a través de la Conaset junto al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recordaron este viernes cuáles son los elementos de seguridad que hay que tener presentes a la hora de regalar una bicicleta y otros juguetes similares como los populares scooters, patines o skate.

En ese sentido, la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Renata Infante, indicó que los padres que decidan regalar este tipo de objetos deben recordar que el uso de casco es esencial para mantener la seguridad de sus hijos al momento de usarlos.

“En Navidad, regalemos seguridad. Sabemos que las bicicletas y otros ciclos como los scooters, patines y skates, están entre los regalos más populares para niñas y niños, por lo que debemos recordar que hay elementos obligatorios de seguridad que se deben ocupar en estos medios de transporte”, dijo Infante, agregando que esto “nos garantiza que los elementos cumplen con estándares internacionalmente reconocidos y que pueden salvarnos la vida en caso de sufrir una caída o vernos involucrados en un siniestro vial”.

Cascos con sellos

En cuanto a los cascos, las autoridades reiteraron que hay que fijarse en que tengan el sello de certificación, el que es obligatorio para cascos de ciclos y motocicletas, además del uso de elementos reflectantes en los ciclos y de una luz blanca delantera y roja trasera en el caso de las bicicletas.

“En el caso de vehículos con una estructura que no permita la instalación de la luz delantera, sigue siendo obligatorio el uso de la luz roja trasera, la que incluso puedes poner en el casco o en otro elemento de la vestimenta”, señaló la secretaria ejecutiva de Conaset.

Por su parte, el director nacional del Sernac, Andrés Herrera, se refirió a lo que establece la Ley del Consumidor sobre seguridad, indicando que es un derecho fundamental de los usuarios y que las empresas están obligadas a cumplir.

Así, dijo que para ejercer este derecho es primordial que los consumidores compren sólo en el comercio establecido, lo que a su vez les permite acceder a la libre elección, a la información veraz y oportuna, a la garantía legal en caso que el producto salga defectuoso, exigir la reparación o indemnización en el caso de sufrir algún daño, entre otros aspectos.

Además, recordó que en el caso de los jueguetes, los consumidores deben exigir que estén correctamente rotulados, con información clara y en castellano, que tenga advertencias e instrucciones para su uso seguro.

“Nuestro consejo es no comprar juguetes que no tengan la información en castellano ni instrucciones para su uso seguro y jamás adquirirlo en el comercio informal, pues puede no tener las advertencias básicas de seguridad o contener elementos tóxicos o partes pequeñas que arriesguen la seguridad de nuestras niñas y niños”, dijo Andrés Herrera.

Elementos de seguridad obligatorios

La ley de convivencia vial define que al transitar en ciclos -bicicletas, skates, scooters, patines y monociclos- es obligatorio:

El uso de casco que cubra, al menos, la parte superior de la cabeza y cuente con una correa que lo asegure.

que cubra, al menos, la parte superior de la cabeza y cuente con una correa que lo asegure. En bicicleta , el uso de luz blanca adelante y roja atrás, además de elementos reflectantes laterales en las ruedas.

, el uso de luz blanca adelante y roja atrás, además de elementos reflectantes laterales en las ruedas. El uso de un implemento sonoro que permita alertar a otros usuarios de las vías.

que permita alertar a otros usuarios de las vías. En ciclos cuya estructura no permita la instalación de la luz delantera , sigue siendo obligatorio el uso de luz trasera de color rojo, que puede ir adherida al casco del conductor.

, sigue siendo obligatorio el uso de luz trasera de color rojo, que puede ir adherida al casco del conductor. En horas de baja luz o condiciones de poca visibilidad, se debe usar elementos reflectantes, y siempre es recomendable el uso de vestimenta con colores de alta visibilidad.

Los elementos de seguridad que deben contar con acreditación entregada por el MTT a través del Centro de Control y Certificación Vehicular, 3CV:

Casco protector para usuarios de ciclos

protector para usuarios de ciclos Silla y remolque para el transporte de infantes

para el transporte de infantes Sistemas de retención infantil

infantil Cascos para motociclistas