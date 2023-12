“Es un imbécil”: Referente de la U lanzó duros dardos contra Fernando De Paul tras insultos a los azules

Llegó para ser suplente, no le ganó el puesto a Brayan Cortés, “pero se siente un colo-colino más”. Fernando De Paul terminó de enterrar su paso por la Universidad de Chile con cuestionables insultos contra su ex equipo en medio de los festejos de Colo Colo por ganar la Copa Chile.

El portero del “popular” se sumó a los cánticos del plantel contra los azules para festejar la decimocuarta copa del torneo que ganaron el pasado miércoles ante el descendido Magallanes en el norte del país.

“¡Chunchos cu...! ¡Chunchos cu...! Somos el pueblo papá, somos el pueblo”, gritó el portero argentino-chileno en medio del pasillo. El momento justo fue registrado por el delantero Damián Pizarro, quien se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram.

Las imágenes no le gustaron nada a los referentes de la Universidad de Chile. Así lo dejó ver, por ejemplo, Cristián Castañada.

“Uno se queda mirando para atrás y hasta llegó a ser el capitán de la U. Eso quiere decir que estaba por otra cosa y no por la esencia del deporte”, partió comentando Castañeda en conversación con BolaVip.

“Primero que todo, es una falta de respeto. Nosotros somos rivales, pero no enemigos y eso que hizo es de enemigos, siendo que jugó en los dos equipos. No creo que la haya pasado tan mal en la U. Fue nefasto lo que hizo, quizás no es la palabra, le calzaría más la palabra horrible”, complementó.

Sin pelos en la lengua, disparó duramente contra el portero: “hoy como está la sociedad, herir susceptibilidades es muy complicado. Hay que tener dos dedos de frente para escupir al cielo, es una tontera, no tiene explicación. Él ya no es un cabro chico y por ser piadoso, solo le podría decir que es un imbécil”, cerró Cristián Castañeda.