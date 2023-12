¿Ultra diva? Acusan a Fran Maira de feísimo comportamiento en conocida fiesta

Hace unos días se realizó la última fiesta Bresh del año en nuestro país. Y Fran Maira asistió, al igual que varios integrantes de Gran Hermano Chile.

La oveja del reality de CHV disfrutó de la noche en la popular celebración, donde estuvo con Alessia Traverso y Raimundo Cerda.

Sin embargo, hubo alguien que esa misma noche se llevó la peor impresión de la blonda, en el mismo recinto.

Delfina Bascuñán, conductora del programa de Youtube Gran Espía, contó su pésima experiencia con la jugadora.

Fran Maira, diva

Así, la joven señaló de entrada que la rubia la había dejado de seguir en redes sociales, donde antes, al parecer, sí tenían buena onda.

“Ya que me dejó de seguir lo voy a contar. Me da rabia, porque la apoyamos tanto, me acuerdo cuando me pedía favores para salir en televisión, porque yo trabajé en La Red, y tratando de meterla en las pautas para que le llegara un poco de fama, para que ahora me vengai a dejar de seguir por nada, me da un poco de rabia”, lanzó.

Luego, lanzó el chisme. “Estábamos en la fila del baño y estaba iCata conversando con todos, sacándose fotos, ella es un siete, una persona famosa que sabe que la fama no te tiene que cambiar, que todos somos iguales no (distintos) por un número de seguidores”, indicó.

“Ha llegado Fran Maira con su manager (y dice) ´permiso’, se salta toda la fila y entra al baño... Yo llevaba esperando caleta de rato, me estaba meando. Fue como ‘qué hueá conchetuma..”, añadió.

De esta forma, la conductora del programa dio cuenta de todo el “divismo” de Fran Maira, a quien no le habría importado, en sus palabras, hacer caso omiso de la fila en la que todos esperaban. ¿Qué tal?