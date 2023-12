“No jugaría nunca más”: el lamento de Nick Kyrgios por el doloroso presente que atraviesa

Chile

Nick Kyrgios, figura del circuito ATP, reconoció que si de él dependiera, no seguiría jugando tenis a nivel profesional. El australiano ha sufrido constantes lesiones y actualmente atraviesa por un doloroso presente producto de estas mismas, según confesó.

“Si fuera por mí, no jugaría nunca más, si te soy sincero. Pero tengo que seguir jugando. Tengo aún mucho que dar, pero si por mí fuera, no me apetece jugar nunca más”, aseguró el ex 13° del mundo en el podcast On Purpose.

Respecto a su situación actual, comentó que “estoy cansado, ya he tenido tres operaciones y solo tengo 28 años. Siempre he querido formar una familia y no vivir con dolor. Ahora mismo, no puedo caminar sin dolor”.

“Quiero jugar un año más o dos, estar entre los mejores, e irme cuando yo decida. Odiaría tener otra operación o algo así. Creo que aún tengo el tenis para un par de años buenos”, agregó Nick Kyrgios, quien el próximo año se perderá el torneo más importante que organiza su país natal, el Abierto de Australia.