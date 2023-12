Complejo panorama: Aseguran que habría un nuevo video del Jordan 23 agrediendo a su pareja

Hace unos días, en redes sociales, empezaron a circular unos registros del Jordan 23 agrediendo a quién sería su pareja.

El cantante habló, como también lo hizo la joven embarazada a la que zamarrea en un video, acusando al exmanager del artista, quien querría perjudicarlo.

“Al Markito (mi ex manager) lo tuve que echar por doméstico. Me robó cualquier millón cuando me fui pa’ España. Y está haciéndose el hueón pa’ no pagar. Por eso está haciendo toda esta escena. Es terrible loca la envidia cul** mi gente. Se come hasta tu sangre”, explicó el intérprete.

Mientras, Milla, la mujer de las imágenes, reveló que “en relación al video que se encuentra en las redes, donde se ve una discusión mía con el Jordan, la cual es una discusión antigua, yo no tengo 6 meses en ese video, yo recién tengo 7 meses, es imposible, y está totalmente fuera contexto. La discusión es real, pero Jordan nunca me levantó la mano”.

Jordan 23 y un nuevo video

Sin embargo, este domingo, el sitio Infama lanzó un nuevo registro donde supuestamente se ve al artista en otra agresión.

“Embarazada y con un hijo en brazo se encontraba la pareja de Jordan 23 cuando fue agredida por el cantante”, escribieron en un posteo que acompaña el video.

¿Y qué se ve ahí? La escena es fuerte, con una mujer intentando irse de una vivienda con una niña en brazos, situación que trata de ser evitada por un sujeto de la mano de variados golpes.

Unas imágenes que, de ser efectivamente del cantante y su pareja, complicarían aún más al Jordan 23, con otro episodio de violencia y una nueva denuncia.