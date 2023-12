“Por ustedes perdí el control”: Profesor de Punta Arenas renunció en plena gira de estudios y acusó a alumnos

Era una gira de estudios más que espectacular, de un mes viajando por Alemania. Sin embargo, terminó de la peor forma para un profesor de Punta Arenas.

Sebastián Vargas, profesor de inglés del Colegio Alemán de la sureña ciudad, viajó a cargo de 48 pupilos en esta travesía.

Sin embargo, luego de haber recorrido varias ciudades, ocurrió un hecho que no solo lo hizo retornar antes a Chile, sino que además retirarse de la jefatura del curso.

¿Pero qué le pasó al educador? Todo lo contó en una impactante carta denuncia, que hizo llegar a todos los apoderados del establecimiento y que medios como el diario El Pingüino publicaron completa.

La carta del profesor de Punta Arenas

Así, el docente parte su misiva expresando que “estoy desesperado, decepcionado, dolido y extremadamente avergonzado. No sé cómo seguir”.

“Trabajé años con este grupo, potenciando amistades, uniones, creando lazos, cariños y valores, esperando que den hermosos frutos, pero durante este viaje, donde se suponía que debíamos cosechar lo esperado, lo único que pudimos lograr fueron peleas, faltas de respeto, desobediencias, consumo de droga (marihuana) y desafíos. Seguro mucho de esto es culpa mía como líder, pero tal como uno acepta, entiende y hace autocrítica, lo mismo espero de mis chicos y de ustedes”, siguió.

Luego, contó qué había ocurrido: “Chicos del grupo se organizaron, se apartaron de la zona segura, compraron harta droga con la intención de usarla con más compañeros, la trajeron al hotel, arriesgando a todos los demás e incomodaron a compañeros que no comparten esos vicios. Luego de pillados, mintieron, se acusaron, traicionaron amigos, dejándolos solos sin confesar sus participaciones, dividiendo al grupo, presionaron a compañeros, apuntaron con el dedo, coordinaron con ustedes para ir en contra de otros y para desautorizar a profesores. Qué vergüenza, qué ejemplo”.

Y agregó que “no tengo duda que no son todos, pero no tengo piso, en gran medida (gracias) a ustedes, por lo que me retiro de la jefatura del curso, dejándolos a ustedes y al colegio con la libertad de continuar con el tipo de educación que prefieren para sus hijos, ya que yo no comparto los mismos valores”.

Entonces, acusó que los mismos apoderados se habrían opuesto a un castigo contra los descarriados estudiantes. “Esta desautorización de ustedes, protegiéndolos de una reprimenda razonable después de cometer un delito, me ha causado un daño psicológico tremendo, generando problemas personales, familiares, laborales y sociales, que no aguanto más. Los chicos y ustedes han causado un daño irreversible en mi autoestima y autoridad como profesor, lo que hace inviable mi permanencia acá en el extranjero con los chicos. Por lo que dejo la gira, porque, entre otras cosas, ya no tengo el respeto, ni la confianza, ni piso con los chicos, ni con ustedes, para seguir guiándolos”.

Finalmente, el profesor de Punta Arenas manifestó que “esta decisión está tomada y no será cambiada. Tampoco me interesa escuchar sus opiniones, ni respuestas a mis decisiones, diríjanse a la institución, por medios oficiales”.

Posterior a esto, pidió que se coordinara su reemplazo y comentó que “yo me moveré personalmente de vuelta y dejaré el viático con el grupo para quien tome la posición. Para que puedan coordinar qué apoderado viene y darle tiempo para llegar, sin generar más daño a los chicos, me apartaré de la gira en cuatro días. Había sido un placer conocerlos, pero me sorprendieron negativamente. Con respecto a los chicos, los echaré infinitamente de menos, pero por ustedes perdí el control”.