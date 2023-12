Cristián Cuevas y el duelo ante La Calera por un cupo a la Copa Sudamericana: “Es el partido más importante en el año”

Cristián Cuevas, lateral de Universidad Católica, habló este miércoles en la antesala del duelo ante Unión La Calera por la última fecha del Campeonato Nacional 2023 y manifestó su deseo por conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana.

“Ha sido un año bastante raro y bien irregular para nosotros. Pero aún así seguimos teniendo opciones, el sábado es la última que tenemos. Estamos más ilusionados que nunca en llevarnos los tres puntos y meternos en copa, porque es lo que va a marcar el 2024. No queremos quedarnos sin esa chance”, aseguró en conferencia.

Sobre el complejo presente de la UC, el jugador de 28 años aseguró que “hemos tenido dentro del todo el año diferentes cambios, lesionados, jugadores que se fueron y nos ha tocado improvisar. Hay jugadores que no están en sus posiciones, pero lo han hecho de buena forma y se han tratado de entregarse de la mejor manera al equipo”.

Además, se refirió a su renovación y posible continuidad en el club. “En mi contrato tengo un par de cláusulas, pero para mí personalmente siento que no es el momento hablar de si voy a renovar o no”, afirmó.

“Creo que queda tan poco, es la última semana y queda un partido, así que prefiero enfocarme en eso y concentrar toda la energía en el último partido que nos queda, que vendría siendo el partido más importante para nosotros en el año. Es la última opción que nos queda y queremos tomarla para meternos en copa”, agregó.

Finalmente, Cristián Cuevas valoró su nivel tras regresar de una complicada lesión en la rodilla a principio de año. “Hoy en día me he sentido bastante cómodo, partido a partido me sentía mejor de la lesión. Obviamente, estar en Católica te exige jugar copa internacional, teniendo aún una opción el próximo año sería lindo para los jugadores que se quedan, para el club y la gente. Esperamos terminar bien el campeonato”, cerró.