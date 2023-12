“Queen B” se apodera del cine: “Renaissance” de Beyoncé recauda $21 millones en su debut

Beyoncé es sin duda una fuerza imparable en la industria musical mundial. Este 2023, “Queen B” se convirtió en la persona con más Premios Grammy de la historia (32) con su aclamado Renaissance, mismo álbum —el número siete de su carrera solista— que llevó a la pantalla con éxito.

De acuerdo a cifras recogidas por Variety, Renaissance: A Film by Beyoncé encabezó la taquilla estadounidense con 21 millones de dólares en su fin de semana de estreno (unos 18.103.448.286 de pesos chilenos).

“Estas ventas de entradas se sitúan entre los mejores estrenos para una película de concierto, uniéndose al grupo de The Eras Tour de Taylor Swift (imparable con 92,9 millones de dólares), Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert de 2008 (31,1 millones de dólares), Justin Bieber: Never Say Never de 2011 y Michael Jackson: This Is It de 2009 (23,2 millones de dólares)”, señaló la publicación norteamericana.

Sin embargo, en el extranjero, la película de Renaissance no cumplió con las proyecciones y solo recaudó $6.4 millones (5.490.112.000 pesos chilenos) en 94 países, obteniendo en total unos $27.4 millones.

“Renaissance: A Film by Beyoncé”

Renaissance: A Film by Beyoncé muestra el recorrido de “Queen B” con el tour de su séptimo álbum de estudio, que inició en mayo de este año en Europa y que continuó por Norteamérica, con un despliegue de tecnología y música Pop digno de la “reina abeja”.

Robots, impactantes pantallas, un desfile de alta costura, coreografías perfectas y un despliegue de bailarines convirtieron a la gira de la intérprete en un espacio de liberación, dedicado a la comunidad LGBTQ+, tal como la misma cantante confesó. Es más, la cinta se centra en el Tío Johnny de Beyoncé, persona que inspiró la música de este aclamado proyecto y que es protagonista de la viralizada canción Heated.