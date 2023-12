Empresario Pedro Pool será formalizado tras dichos contra alcaldesa Matthei y expresidente Piñera

Este martes, se realizará una audiencia de formalización y discusión de medidas cautelares del empresario Pedro Pool. Esto, por los delitos de amenaza terrorista y amenaza simple en contra de diversas autoridades.

El motivo de la formalización del empresario se debe a los fuertes insultos misóginos y descalificaciones que emitió contra la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei y el expresidente Sebastián Piñera.

Según lo informado por las autoridades, se trata de una audiencia que se efectuará mediante videoconferencia en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Osorno, a las 10 de la mañana de este martes 5 de diciembre.

Los dichos del empresario

Luego que la alcaldesa Matthei revelara que no aprobaría la Nueva Constitución elaborada por el Consejo, el empresario de ultraderecha emitió una serie de comentarios a través de su programa en YouTube.

“Detrás de esto no solo está la izquierda, está la derecha traidora globalista y está Piñera. No tengo ninguna duda. Traidores. El día que yo sea Presidente de la República no te la vas a llevar pelá'. Traidores con Chile, los vamos a fusilar, que es lo que se merecen”, dijo Pedro Pool.