¡Con Alejandro Sanz y Los Bunkers! Festival de Viña confirma a los primeros artistas de su edición 2024

Vienen a saldar su deuda

Los mexicanos Maná, también llegará a los escenarios viñamarinos, para sus millones de fanáticos quienes lo esperaban en la versión 2023 y que por temas de salud de su vocalista Fher Olvera, no pudieron presentarse.

Clásico anglo de los 80′

El rock de la banda australiana, Men At Work dueños de un historial de canciones que se han transformado en verdaderos clásicos de la historia musical como Down under y Who can it be now?, le darán el toque anglo a la jornada.