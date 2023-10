“Yo puedo hacer un adelanto sí o sí…”: animadores del Festival de Viña anticipan posibles sorpresas para versión 2024

El Festival de Viña del Mar 2024 está en marcha, y aunque aún no se han anunciado los artistas, los animadores oficiales, María Luisa Godoy y Francisco “Pancho” Saavedra, ya se encuentra dando a conocer el certamen por el mundo.

Actualmente, los comunicadores se encuentran en Miami durante la Semana de la Música Latina para participar en una serie de actividades, entre ellas, para ser parte de los Billboard Latin Music Awards.

“El valor que tiene el Festival de Viña para los latinos es impresionante. Llegar a 200 millones de televidentes en todo el mundo ha sido realmente emocionante”, señaló Francisco Saavedra a Ciudadano ADN.

“Somos amigos”

La pareja de animadores Viña 2024 enfrenta el reto de liderar la instancia musical en conjunto por primera vez. Situación que para el periodista de Canal 13 es más importante, ya que este será su primera vez conduciendo el certamen viñamarino.

“Para lo que más nos ha servido este viaje es para darnos cuenta de que somos amigos, que nos queremos, que nos adoramos, que realmente hay química y feeling, hay onda, y es una cosa genuina, no es una cosa impuesta”, afirmó Pancho Saavedra.

Ambos animadores están tomando en serio su preparación física y estilística para el festival. Es más, Pancho Saavedra reveló: “Volví al gimnasio, cuidando la alimentación y trabajando los looks. Y ahí hemos hecho un muy buen trabajo con la Mari, le hemos estado poniendo harta intención en ser dupla”.

“Estoy enamorada de Pancho, éramos amigos, pero esta intensidad de cercanía, no la habíamos tenido nunca y es un ser humano maravilloso que no me puede caer mejor (…) Lo quiero muchísimo y ha estado increíble poder disfrutar, además de estos días juntos de trabajo, también de cariño entre nosotros, ya teníamos muchísima química”, complementó María Luisa Godoy.

“Uno puedo soñar”

Sobre la posibilidad de proponer artistas para el festival, Saavedra aclaró que no tienen ese privilegio, pero pueden expresar sus gustos musicales. “Uno puede soñar”, mencionó el periodista cuando se le preguntó sobre sus preferencias musicales.

Pese aquello y teniendo en cuenta que la actualización del Festival de Viña ha sido un tema de discusión en los últimos años, María Luisa Godoy señaló: “El Festival de Viña tiene que estar vigente y actualizado. La música urbana ha tenido un impacto positivo, atrayendo a un público joven como el año pasado”.

Sin embargo, para cerra, la animadora de Viña 2024 expuso: “Yo puedo hacer un adelanto sí o sí: va a haber más de un clásico, y siempre tiene que ver un artista dentro de los más escuchados”.