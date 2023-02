Laila Roth tras corte a su rutina en Viña 2023: “Si no estaban divertidos, ¿por qué torturarlos?”

Este viernes finaliza el Festival de Viña del Mar 2023 y el humor de la última noche de certamen estuvo en manos de la argentina Laila Roth.

La comediante tuvo un tibio debut en la Quinta Vergara, ya que a pesar de lograr una Gaviota de Plata, el “monstruo” despertó en parte de su rutina, pifiando algunos minutos a la humorista.

El show

La trasandina ironizó con su nombre, ya que expuso que en su llegada al país lo primero que le preguntaron es si era familiar de Valentina Roth.

Pero una de las partes más comentadas del show de la trasandina fue cuando “troleó” a los actores chilenos Benjamín Vicuña y Gonzalo Valenzuela por su complicada vida amorosa.

Es más, en aquel momento, en continuidad con la mayoría de los humoristas del certamen, Laila Roth besó a Valenzuela, haciendo reír al “monstruo”.

Pero aquel no fue el único “piquito”, puesto que para hacer las cosas parejas, la argentina pidió besar a una mujer, instante de donde su compatriota, Yamila Reyna, se acercó y besó a la humorista.

Así las cosas, Laila Roth siguió su rutina, la cual comenzó a perder conexión con parte del público de Viña, quienes manifestaron su molestia a través de pifias, llevando a que los animadores del certamen cortaran su rutina 10 minutos antes de lo programado.

Reacciones tras espectáculo

A solo segundos de dejar la Quinta Vergara, ADN conversó con Laila Roth, quien afirmó haberla pasado “por momentos bien y por momentos más o menos” durante su show en Viña 2023.

Aun así, “el balance general es lindo, es bueno y pude mostrar lo que yo hago, que es algo que me pone muy contenta”, agregó la argentina.

En cuanto a cómo sintió pararse ante 15 mil personas, Laila Roth sinceró: “Se siente intimidante, pero al mismo tiempo lindo, porque la gente me recibió con mucho amor y eso lo sentí desde el primer momento”.

Consultada por una piscina que no llegó a escena, la comediante dijo: “No la use porque estaba para el bis, pero no estábamos para el bis, así que ahí quedó hasta la próxima vez que vuelva a Chile”.

“Lo último no les gustó tanto, entonces me parece que si no estaban divertidos, ¿por qué torturarlos?”, cerró Laila.

