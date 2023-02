“Encontraron una falla…”: Laila Roth lanza talla sobre proyecto de tren Santiago-Valparaíso

La argentina Laila Roth, hizo reír al público del Festival de Viña cuando se refirió al proyecto del tren Santiago-Valparaíso, anunciado por el Gobierno.

Y es que la comediante trasandina causó sorpresa al estar enterada de diversas situaciones que han pasado en Chile.

Incuso, Laila Roth lanzó una talla sobre la iniciativa anunciada por el Ejecutivo de que el tren llegaría hasta Viña del Mar y no directamente a Valparaíso.

“Me dijeron que se anunció que se va a hacer el tren de Santiago a Valparaíso. Muy Bien. Pero también me dijeron que no va a llegar a Valparaíso ¡Hermoso!”, bromeó la humorista, provocando risas de la Quinta Vergara.

Luego, remató diciendo: “Me parece que encontraron una falla en el sistema ahí. Si igual no tiene que llegar el tren donde dice que llega, pónganle cualquier nombre. Pónganle Santiago-Tokio, da lo mismo”.