¡Reunión del Club de la Comedia! Fabrizio Copano sube a Sergio Freire, Pedro Ruminot y Rodrigo Salinas a la Quinta

La rutina de Fabrizio Copano en el Festival de Viña 2023 fue todo un éxito. Y es que el comediante no solo se llevó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, sino que hizo uno de los crossovers más grandes que ha visto la Quinta Vergara.

“Estoy chato de que nos confundan con Los Bunkers”, empezó Copano, recordando la vez que el ex presidente Sebastián Piñera confundió a los miembros del Club de la Comedia con la banda nacional.

“Sergio, Pedro, no sé si pueden venir un minuto”, dijo repentinamente el humorista, momento en que Freire y Ruminot se unieron a él en el escenario.

Pero no terminó ahí. Ya que después de una música ominosa, los mismísimos Bunkers salieron desde el segundo piso del escenario junto al Guatón Salinas.

marvel COULD NEVER do the crossover of fabrizio copano routine

— tía marak ✨ (@tia_marak) February 24, 2023