Preocupación por la salud de Pailita: suspende tres conciertos y confiesa que no se siente bien

Pailita no lo ha pasado bien últimamente. A pesar de que con su participación en el show de Polimá Westcoast, tenía todo para llevarse un gran recuerdo, un suceso provocó su molestia y enojo. El artista del género urbano fue blanco de una broma de Fabrizio Copano.

“Pailita es como el tierno del género. Han cachado que los demás son como más brígidos. No sé pos, los demás andan con metralleta y él con pistola de agua. Los demás como agarrándose minas y él a su mamá. Es más bonito, más familiar“, bromeó Copano.

Pero no todo fue enojo, ya que también, tras su presentación en Viña 2023, durante el show de Polimá Westcoast, Pailita tuvo que retirarse para irse directo a un centro médico, donde fue atendido. “Gracias a todos los que preguntaron, lamentablemente me dio un virus bastante fuerte. Pero ya nos recuperaremos“, afirmó el cantante.

Suspendió tres conciertos

Producto de esta situación, no solo vio interrumpido su noche en Viña 2023. Sino que Pailita, además, tuvo que hacer cambios en sus planes para la semana. Y es que el artista tenía calendarizado varios conciertos, los que tuvo que suspender en razón de la enfermedad que le aqueja.

“Los shows de este fin de semana en Salamanca, Loncoche y San Felipe no se podrán realizar. Lamento mucho tener que informarles esto, pero ustedes saben que la salud está primero y no me siento ni al 20% en este momento. Espero comprendan, los quiero mucho familia“, expuso a través de un storie en Instagram.

Finalmente, Pailita descartó haberlo pasado mal en la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2023 y manifestó encontrarse optimista para los días venideros. “Ayer fue un día increíble. Y esta semana será mejor. A cuidarse“, concluyó.