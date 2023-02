“Para que dejen culpar a quien no tiene culpa”: Pablo Chill-E revela que despidieron al sonidista de Polimá Westcoast

Junto con Pailita, hubo otro reggaetonero que no pasó la noche que esperaba en Viña 2023. Se trata de Pablo Chill-E, para quien también parecía una instancia soñada tras confirmarse su participación en el show de Polimá Westcoast. Sin embargo, al cantar en el escenario, su micrófono no funcionó bien.

El cantautor del hit Facts se desahogó después de este problema técnico, a través de dos stories en Instagram. “Malayas conche******* me silenciaron de pana. Polimá Westcoast eres mi amigo y te quiero y estoy orgulloso de ti, pero tu equipo es una mierda“, afirmó.

“No pienso mal de ti, pero dudo que haya sido un error técnico. Si ensayamos cualquier veces y cuando tenía que subirme no me tenían ni el micrófono. No saco música hace años y aun así intentan opacarme (ríe) Bonita“, añadió después.

Tras ello, aclaró que no insinuó que este incidente sea responsabilidad de Polimá Westcoast. “No fue culpa del Poli, ni tampoco del Festival. Para que sepan fue culpa del equipo de sonido del artista. Lamentablemente, me siento ultrapasado a llevar. Pero nada que hacer, solo decirles la verdad, se supone que son profesionales“, explicó.

Despidieron al responsable

Más adelante, el cantante y líder de la Coordinadora Social Shishigang, insistió en que su amigo y compañero del género urbano, no tuvo la culpa de que cuando cantó no se escuchara bien. “Sigo aclarando que lo de ayer no fue culpa de Polimá Westcoast. Él solo quería que todos brilláramos juntos, como lo hemos hecho siempre“, reiteró.

“Tampoco fue culpa del Festival de Viña, ni hay ningún tipo de censura. Fue netamente la ineptitud de un trabajador del Poli… El cual ya despidieron“, complementó enseguida.

Finalmente, Pablo Chill-E señaló que expuso toda esta última información, “para que dejen culpar a quien no tiene culpa, por favor“.