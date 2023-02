Pablo Chill-E en picada contra equipo musical de Polimá tras problema de sonido en Viña 2023: “Aún intentan opacarme”

Polimá Westcoast fue el encargado de ponerle fin a la quinta noche del Festival de Viña del Mar, instancia que también contó con el debut de Christina Aguilera y el humor de Fabrizio Copano.

Y es que el intérprete urbano lo dio todo sobre el escenario de la Quinta Vergara, instancia en la que estuvo acompañado de otros exponentes del rubro, tales como Young Cister, Pablo Chill-E y Pailita.

La furia de Pablo Chill-E

Todo iba bien, hasta que Pablo Chille-E expuso algunos problemas.

El cantante consignó que tuvo algunos problemas de audio en la Quinta, cosa que no paso desapercibido ni siquiera en la transmisión televisiva.

“Malayas ctm me silenciaron de pana”, escribió de en sus redes sociales Pablo.

Asimismo, agregó sin tapujo: “@richboywest eres mi amigo y te quiero y estoy orgulloso de ti, pero tu equipo es una mierda”.

“No pienso mal de ti pero dudo que haya sido un error técnico si ensayamos cualquier veces y cuando tenía que subirme no me tenían ni el micrófono. No saco música hace años y aún así intentan opacarme jajajaja, bonita”, sentenció.

Asimismo, el momento quedó grabado en las historias del usuario Chapitss.

No fue culpa del Poli

A través de una historia, el cantante aclaró que cree que no es culpa de Polimá, realizando énfasis en que “para que sepan fue culpa del equipo de sonido del artista. Lamentablemente me siento ultra pasado a llevar, pero nada que hacer solo decirles la verdad, se supone que son profesionales”.