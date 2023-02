Para muchos fue una sorpresa que Milena Warthon fuera la ganadora de la competencia folclórica de Viña 2023 con su tema “Warmisitay”. Y es que la joven artista de Perú obtuvo un 6,4 final gracias al respaldo del denominado “jurado virtual”, que la alentó desde el inicio de la competencia.

“Esta gaviota es la confirmación de que las niñas andinas también podemos ser súper estrellas, podemos ser lo que soñemos“, escribió la cantante en un video de TikTok que consignó el momento en el que se anuncia su victoria. Tiene más de dos millones de seguidores en la red social y dicho registro ya cuenta con más de 500 mil reproducciones.

Su talento y encanto, además de su arduo trabajo como artista e influencer, causaron un fenómeno que no se veía desde hace años en las competencias del Festival de Viña. Fue capaz de atraer a un público que la respaldó hasta el final.

Las palabras de Milena

A través de su cuenta de Instagram, Milena Warthon escribió un emotivo mensaje para sus seguidores, con una fotografía en la que sostiene la Gaviota de Plata.

“Aún estoy procesando todo, todo ha sido una locura”, comenzó diciendo. “Me puse a reflexionar acerca de todo lo que hemos tenido que pasar hasta llegar a este preciso momento. Ser artista en el Perú no es nada fácil. No saben cuántas veces he tenido que caer y reconstruirme, cuántos ‘no’ he tenido que aceptar para llegar hasta aquí”.

También afirmó que el premio recibido “toma un significado único no solo para mí. Esta gaviota es de todos ustedes, los que han tenido que lucharla conmigo. Todos los que alguna vez me mandaron un mensaje de aliento, los que disfrutan de mi música, de todas las niñas que me dieron sus cartas y pulseras, de mi familia, de mis mejores amigos, de mi equipo”.

“Esta gaviota es de esa Milena de 8 años que se subió a la tarima del colegio a cantar y es la confirmación de que las niñas andinas también podemos ser súper estrellas, podemos ser lo que soñemos”, remarcó la cantante.

Revisa aquí el mensaje completo: