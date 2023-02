“Me reí nomás”: José Luis Repenning confiesa cómo vivió las bromas de Fabrizio Copano

Este viernes, en el matinal Tu Día, José Luis Repenning se sinceró sobre cómo se sintió en la Quinta Vergara tras las bromas de Fabrizio Copano. “Estaba tan cagado de la risa que… ¿Qué voy a hacer? Me reí no más”, confesó el periodista.

Recordemos que durante su presentación en Viña 2023, el comediante que ganó la gaviota de plata y de oro, Fabrizio Copano bromeó al periodista de Canal 13.

En dicha ocasión, el humorista dijo: “Todos dicen que ‘Repe’ es muy guapo, y yo igual siento que se parece un poco a Kike Morandé. ¡Ojo!, que si lo piensas bien, Kike Morandé desapareció al mismo tiempo que apareció Repenning (…) Es como el hijo de Cristián de la Fuente y Morandé”.

La reacción de Repe

La talla de Copano hizo reír al “monstruo” de la Quinta Vergara, pero también la actitud de José Luis Repenning, ya que el animador se paró y saludó al público.

“La gente empezó a aplaudirme, pero no podía ser tan rasca de al menos no devolver el cariño”, detalló el nuevo embajador de Viña.

Por otro lado, el animador admitió que estaba nervioso mientras Copano bromeaba con él. “Cómo no me va a dar nervio, porque no sabes para dónde va. Si los humoristas son impredecibles, nunca sabes para dónde van“, manifestó Repenning.

Además, aprovechó de agradecer a Fabrizio Copano por incluirlo en su rutina. Y dijo que se sentía “muy halagado” y que tenía claro que el humorista “lo hace con cariño. No es mala onda”.

Finalmente, en Échale la culpa a Viña, el periodista se refirió a todos los momentos que ha vivido en el Festival y confesó: “esto es un viaje y lo he pasado increíble, no tengo nada más que dar las gracias”.