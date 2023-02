Hasta que se lanzó: Tita Ureta protagonizó el tradicional “Piscinazo” tras ser escogida como la embajadora de Viña 2023

Durante la tarde de este viernes, Tita Ureta se lanzó a la piscina para cumplir con el tradicional piscinazo festivalero tras ser nombrada como la embajadora del Festival de Viña del Mar 2023. El chapuzón se llevó a cabo en el Hotel Nilahue, en la ciudad de Viña del Mar.

En la antesala del lanzamiento al agua, existía cierta incertidumbre si la periodista realizaría o no el piscinazo, ya que este era protagonizado por la reina del festival, nombramiento que se reemplazó por el de embajadora y embajador. José Luis Reppening fue quien resultó escogido como embajador de esta edición del festival, pero a diferencia de su compañera, no quiso lanzarse al agua.

En la instancia, la embajadora de Viña 2023 explicó que no había sido una solicitud de ella hacer el piscinazo, pero que se encontraba contenta de poder cumplir con la tradición viñamarina. “Yo no la pedí, a mí me gusta el agua. Creo que es bueno que volvamos a reencontrarnos. Sobre todo en este Festival de Viña”, expresó Titi Ureta.

El Piscinazo

El lanzamiento de la nueva embajadora al agua no se hizo de esperar, una vez presentada a la prensa que estaba en el Hotel Nilahue, la periodista se acercó a la piscina para la cuenta regresiva de su chapuzón. Allí, una vez iniciado el conteo, Titi Ureta no esperó y se lanzó al agua antes de que este terminara.

Ya dentro de la piscina, la periodista explicó que el traje de baño que utilizó para realizar el lanzamiento lo confeccionó durante esta misma mañana. “Está hecho con redes de pesca, lo hicimos hoy día en la mañana y está hecho a mano por un equipo de amigas, así que estoy feliz y contenta”, expresó la periodista de Canal 13.

“Me encanta que ahora podamos ser embajadores con un sentido social, que la coronación haya sido ayer con en las zonas afectadas por los incendios, que hayamos llegado con ayudas, por ahí va la cosa creo yo. Las joyas ya las donamos, las van a rematar y las van a vender”, indicó Ureta.

Por su parte, José Luis Repenning, en la instancia, comentó que él no se lanzaría a la piscina, expresando que “esto es lo mío, la comida”, refiriéndose al almuerzo que había después de que se realizara el piscinazo.