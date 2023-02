“Era el Kiwi”: Chico Pérez revela a quién originalmente mencionaba Fabrizio Copano en su rutina

Uno de los momentos más álgidos del show de Fabrizio Copano en el Festival de Viña del Mar 2023, fue cuando el humorista mencionó en varias ocasiones a Cristián “Chico” Pérez. El comediante nombró al periodista en la parte de su rutina en la que hablaba de Estados Unidos y cada vez que lo hizo sacó carcajadas.

Ante esto, Cristián Pérez dio a conocer su reacción en Contigo en la mañana. “Oye, pedí un Uber para ir a pegarle, pero no llegó nunca. Me canceló la carrera“, bromeó. Y luego agregó: “Me nombró como seis veces. Conozco personalmente a Fabrizio, pero no soy amigo de Fabrizio“.

“En la primera mención… Estaba acostadito viendo el show. En la primera mención dije como ‘bah, qué raro, a pito de nada, qué gratuito’. En la tercera ya reí y en la cuarta ya estaba entregado“, añadió después

La broma iba dirigida al Kiwi

Los últimos días han sido complejos para Arturo “Kiwi” Walden. Esto a causa de que, tras besar a Pamela Leiva sin su consentimiento, fue despedido de TVN. Por esta razón, y según lo que contó Cristián Pérez, en el chiste en el que Copano originalmente lo mencionaba, fue reemplazado por el actual panelista de Contigo en la mañana.

“El chiste no era para mí tampoco. Era para otra persona, para el Kiwi, directamente. Fabrizio venía haciendo esta rutina hace rato y en ese momento, el que nombraba era el Kiwi“, aseguró Chico Pérez en el matinal de Chilevisión.

Más adelante, el periodista y locutor radial contó cómo se dio el cambio. “Lo que pasó ayer es que, sabemos la situación en la que está el Kiwi. Lo despidieron de TVN. Seguramente, si tú nombrabas al Kiwi, lo más probable es que recibieras pifias de vuelta por la situación en la que se vio envuelto”, afirmó.

“La gente de la organización, le dijo ‘parece que no es un buen momento’, y por eso 15 minutos antes… Yo tengo re buena onda con Fabrizio, de verdad. Entonces dijo, ‘¿a quién podemos nombrar? Primero que la gente conozca, que no se vaya a enojar, que entienda esto’, y por eso sale mi nombre”, complementó después.

“Por eso sale del chiste, por eso aparezco yo de rebote“, remató finalmente el periodista.