Yamila Reyna desmenuzó su clóset y reveló los secretos de su renovada imagen: “Lo hemos hecho paulatinamente”

Yamila Reyna lo ha dado todo en Viña 2023. Y es que la actriz que se considera como “niña símbolo y la empleada del mes” de los programas y previas del certamen ha estado en todas, desde la conducción junto a Sergio Lagos en la previa de Noche Cero, la nueva gala del Festival, hasta Échale la culpa a Viña, programa en el que es panelista.

Su participación ha llamado la atención todas las jornadas, pero además de destacar co-liderando junto a comunicadores de vasta experiencia, tales como Tonka Tomicic, Carmen Gloria Arroyo e Ignacio Gutiérrez, la argentina también se luce con sus variados looks.

En conversación exclusiva con ADN.cl, Reyna mostró todo su clóset, y se refirió a diversos momentos de su paso por Viña 2023.

La preparación de Yamila Reyna

Yamila habló sobre su vestuario, el cual está a cargo de la diseñadora especializada en imagen, María José Olas, y que cuenta con variedad de prendas.

“La verdad es que fue un trabajo arduo, difícil, largo, porque entremedio de tantos compromisos de pega, armar los ocho looks, más los dos de reemplazo que se arman para un programa tan estelar como es el Échale la culpa, al lado de Tonka, que Dios mío, al lado de Carmen que tiene un nivel de elegancia, de prestancia había que estar a la altura de Nacho también que son muy estelares también, así que queríamos estar ad hoc a la situación, hacer este cambio de imagen que lo hemos hecho paulatinamente, lo hicimos de apoco, y la verdad siento que ha sido bueno, positivo” explicó la trasandina, agregando que toda la preparación le tomo alrededor de tres días.

“Tonka se puede poner un trapo y voy a decir ‘Dios, dónde compraste el trapo’, todo le queda increíble, entonces había que estar increíble, entonces había que estar ad hoc a la situación, y para mí, ha sido muy lindo, un cambio que he disfrutado un montón, que ayuda mucho a la autoestima al amor propio, pienso ahí cuando tenga más tiempo voy a publicar en mis redes sociales también de qué manera Majo me ha ayudado a combinar algunos nuevos estilos con lo que ya tengo en el clóset a veces” explicó agregando que ha recibido múltiples comentarios por parte de sus amistades, incluyendo a Eugenia Lemos, quien le dice “amiga lo lograste”, refiriéndose a sus looks.

En la misma conversación, Yamila mostró todo su clóset, incluyendo la tenida que ocupará esta noche en el debut de Christina Aguilera en Viña 2023: un outfit con chaqueta de piel negra sin mangas, una chaqueta de cuero con tachas, y una camisa “irregular”. Asimismo, mostró cómo es que le envían las prendas a los “rostros”: una bolsa plastificada que protege el atuendo, con otra bolsa en su interior en el que se mandan los zapatos y las joyas del día.

Así, la humorista desmenuzó cada uno de sus atuendos diarios para las instancias, mostrando parte por parte sus faldas, body, blusas, chaquetas y accesorios, entregando todos los tips que ha recibido para construir su nueva imagen.

“Voy de apoco, porque por ejemplo, para la gala, yo me quería hacer una falda entera de flores, con el carrito de flores, que hizo mis flores en vivo, y la Majo ‘no, eso es para Denisse Rosenthal, no para ti’, pero por qué, si yo soy artista, yo soy actriz, la parte creativa, ‘pero tú eres rostro‘, entonce ella me baja de mis locuras” indicó destacando la labor de su asesora.

“Varios looks de los que fuimos probando que quedaban increíbles, era como ‘es mucho, entonces no hay que romper los límites más allá de que Échale la culpa es un paréntesis dentro de la televisión dentro de lo que uno viene haciendo día a día, pero igual hay una imagen creada” agregó.

Vuelve a la comedia

Yamila reveló para ADN.cl, que sus planes post festival son concentrarse en el Hoy se habla, programa de las tardes de TVN y que cuenta con la participación de María Elena Dressel, María José Castro y Margot Kahl, y que si “Dios quiere” regresará a realizar comedia.