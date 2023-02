Nicki Nicole habla de su profunda admiración por Juanita Parra en Viña 2023

En la última noche del Festival de Viña del Mar 2023, la encargada de cerrar el show será Nicki Nicole. La cantante argentina, conocida por sus éxitos Wapo traketero, Años luz, Shorty, Plegarias y Mamichula, anunció que tendrá varias sorpresas para ese momento y que se encuentra confiada de cara a su presentación.

En primera en instancia, en conversación con ADN, Nicki habló de su experiencia en Viña del Mar. “Súper contenta. La verdad que, como lo decía el otro día, que nos vimos, un placer, el recibimiento de la gente. Recién estuvimos haciendo notas y la gente muy amorosa conmigo. Muy confiada, muy tranquila, con lo que va a pasar mañana“, afirmó.

Luego, agregó: “Y preparada para ver hoy a Christina y al Poli que la van a romper. Christina, me muero. Me desmayo en primera fila. No sé qué va a pasar hoy. No sé qué va a ser de mí“.

Será la encargada de cerrar Viña 2023

Después, la artista argentina se refirió a la responsabilidad de ser la encargada de cerrar el certamen viñamarino. “Siento un poco de presión. Pero la verdad, es que estoy muy confiada, porque tengo un equipo increíble que me acompaña“, expresó.

“Y también, lo decía hace un ratito, la semana que yo estuve acá, me sirvió mucho para conocer al público, a la gente. También a la gente que está acá apoyándome y que está acá desde el primer día. Eso me dio mucha confianza“, añadió enseguida-

Tras ello, la cantante comentó acerca del miedo que se mete con el “monstruo” de Viña. “Uno ve redes y todo eso, y obviamente que de Viña del Mar lo primero que te dicen es ‘cuidado con el monstruo, la gente’. Y vos llegás cómo, ‘sh, no hago anda, porque si hago algo, ya veo que me empiezan a silbar’. ¿Viste?, cómo que no entendés“, expuso.

“Pero una vez a la gente disfrutando la música de cada artista que pasó por el Festival, eso me dio muchísimo más confianza. Y también al conocer al jurado. Y verlo tan locos por el show, que me dicen ‘vamos a estar en primera fila bailando, cantando’, eso a mí me llena de emoción y me dan muchas ganas de tocar también”, adicionó.

Su papel como jurado

Más adelante, la artista argentina habló de su papel como jurado y de la buena relación que se ha forjado con cada integrante. “Los hacemos bailar a todos los chicos. A los más grandes, que al principio estaban medios tímidos, que es normal, es que la verdad unión de los jurados fue como súper generacional“, manifestó.

“Somos todos de diferentes cosas, de diferentes edades también. Pero, ya el día tres estábamos como locos“, agregó.

Posteriormente, Nicki Nicole reveló lo difícil que se le hizo acercarse a la baterista de Los Jaivas. “A mí lo que más me costó era Juanita (Parra), porque yo la admiro mucho a ella. Yo tengo un problema, no sé por qué cuando admiro mucho a alguien ni puedo hablar. O sea, yo me quedo así (callada)”, señaló.

“Y como que fui tomando confianza, porque conocí a su hija, que claro, tiene 18 y yo tengo 22, casi que la misma edad. Y ahí como que me fui sacando la vergüenza. Y hoy en día ya todo increíble. Pero es muy difícil con la admiración que le tengo. Y con el showzaso que se mandó el otro día, como ‘¿qué le voy a decir?’, entendés“, añadió.

En resumen, la cantante del género urbano aseguró que “el jurado un placer para mí. Súper confiada también con ellos y aprendiendo mucho. Porque era mi primera vez de jurado. Pero la verdad es que la estoy pasando increíble“.

Lo que tiene para su presentación

Por último, la autora de Shorty y Plegarias, adelantó que sobre su show, que tiene “muchísimas sorpresas. La verdad es que tenía varias y se sumó una más que era la que más soñaba. Pero no voy a decir qué. Me gustaría también que lo espere la gente, para que vea y viva eso“.

Y al respecto, finalmente, insistió “en que se fueron sumando cosas súper genuinas, que me encantaron, porque se fueron sumando de a poco. Como eso genuino de, ‘che, ¿y si armamos esto?’, y fueron como naciendo. Así que eso lo hace lo triple de bueno“.