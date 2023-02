La humorista Laila Roth se prepara para su debut en la Quinta Vergara: “Tengo muchas ganas de hacer reír”

La noche del viernes debuta en la Quinta Vergara, la argentina Laila Roth, quien se dedica al humor hace 13 años, y que es furor al otro lado de la cordillera, todo esto bajo el alero de la edición número 62 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023.

“Cagada, no bien bien, contenta, preparándome bien” comenzó diciendo Roth con respecto a su próxima presentación.

Y es que en exclusiva con ADN, Laila entregó detalles de lo que será su presentación, el mismo día en el que estará Camilo y Nicki Nicole.

“Tengo muchas ganas de hacer reír a la Quinta. Fui ayer en la noche, pude ver desde el backstage, un poco del escenario, el tamaño, un poco de la gente, porque es distinto a lo que se ve en la tele que lo que se ve en vivo“, comenzó diciendo.

En cuanto a su preparación Laila explicó que ha visto a diversos humoristas en festivales anteriores, tanto en versiones previas del certamen viñamarino, como otras instancias chilenas.

El llamado desde Viña

“Le voy a decir que no, porque con la terapia estoy bien” expresó entre risas Laila, quien desentrañó el momento en el que la contactaron desde la producción del certamen. Asimismo, reconoció que si bien se sintió intimidada por la idea en un principio, luego tomó la decisión de enfrentarse al “monstruo”.

“¿Cómo me voy a perder la posibilidad de estar en un escenario tan importante” explico haciendo además referencia a la sensación de ansiedad que le podría haber generado decir que no al momento.

Las cábalas de Laila

Ante las preguntas sobre alguna posible cábala, la argentina dijo que “soy muy escéptica, pero hay algo, que está pegado entre el TOC y la cábala que uno empieza a ver señales en los lugares, y derrepente digo ‘Laila cómo esto va a ser una señal, es un restaurante que se llama Argentina, estuvo siempre ahí‘”.

En cuanto a los posibles resultados en Viña 2023, Laila explicó que “me vaya bien, me desmayo, y si me va mal también. Si me va bien mucha alegría, felicidad , empezar una carrera en Chile y si me va mal, comí unos ricos mariscos, tomé un buen vino chileno, lo pasé bien y bueno me volveré a mi casa a seguir trabajando”.