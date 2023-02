“Este gallo está desesperado”: Pamela Leiva entrega su reflexión acerca del beso del “Kiwi”

El día 22 de febrero, TVN dio a conocer el despido del entonces notero de Buenos días a todos, Arturo “Kiwi” Walden. El histórico comunicador fue marginado del canal estatal, luego de que en un despacho besara a Pamela Leiva sin su consentimiento.

“El notero Arturo Walden (Kiwi) quien realiza móviles para el matinal Buenos Días a Todos durante el Festival de Viña del Mar, no continuará en el programa. Lamentamos profunda la situación que vivió Pamela Leiva en uno de nuestros despachos”, anunció TVN en comunicado.

“Nos comunicamos con ella para entregarle nuestras disculpas de forma privada y también públicamente a través de este comunicado“, añadió después.

El mismo Kiwi, previamente, había manifestado su arrepentimiento por una acción que realizó contra la humorista que triunfo en Viña 2023. “Me equivoqué, para qué voy a decir otra cosa“, afirmó en conversación con LUN.

La reacción de Pamela Leiva

Más adelante, en un live, Pamela Leiva contó como ocurrió todo. “No estaba predestinado que él viniera a sacarme la cuña. Y claro, al parecer se toman decisiones arbitrarias por parte de él, donde viene para acá y en fin. Entonces, yo mientras estaba dando la nota, parte de mi equipo estaban durmiendo todavía”, relató.

“Para todos fue una sorpresa verme en la tele tan temprano dando esta nota. Terminamos de dar la cuña y yo me despido del equipo, me despido del Kiwi, se van y yo sigo en la mía. Como que me olvidé de este tema y decidí centrarme en lo que estaba viviendo, porque de verdad no quería que esto ensuciara nada“, añadió.

La reflexión de la humorista

Posteriormente, la comediante, que ganó ambas Gaviotas en el Festival de Viña, realizó una reflexión sobre lo que pasó. “Entiendo de dónde lo hizo el Kiwi. Yo no he hablado con él, supe que pidió disculpas. Yo entiendo que él lo hizo desde un lado de ansiedad, desesperación, de querer ser divertido, de querer ganarse la pega“, sostuvo.

“Todos podemos discrepar de la forma, que es muy noventero todo lo que pasó, pero lo tomé desde ahí yo. Racionalicé y dije ‘este gallo está desesperado, su ansiedad lo está matando y están tomando decisiones erradas como robarme un beso que no correspondía’“, complementó enseguida.

Finalmente, Pamela Leiva volvió a reiterar que ella no pidió el despido de Arturo “Kiwi” Walden. “Yo nunca me comuniqué con nadie de TVN“, cerró.