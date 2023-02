“Ella nunca se enteró”: Rodrigo Villegas desclasifica fallida foto con Olivia Newton-John en Viña 2023

La noche de este miércoles, el comediante Rodrigo Villegas fue el encargado de poner el humor en la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar 2023.

Esta es la segunda vez que el humorista nacional se sube a la Quinta Vergara, tras su exitoso paso en 2017, logrando nuevamente las gaviotas de plata y de oro.

Olivia Newton-John

En medio de graciosa rutina en Viña 2023, Rodrigo Villegas desclasificó un hilarante momento que vivió con la fallecida cantante británico-australiana, Olivia Newton-John, en su primera vez en el certamen internacional

El comediante recordó que durante el festival de 2017, le pidió a un productor poder tomarse una foto con la artista mientras ella ingresaba a la Quinta Vergara. “Yo tengo una foto con Olivia Newton-John, viña 2017, aquí mismo en el camarín”, afirmó.

Pero la imagen no fue fácil de conseguir. “Me acordé de mi mamá cuando me decía estudia hue…, estudia (…) no sabía cómo chu… decirle una fotito pero en inglés, y pasó. Y el productor me preguntó qué pasó, ah me aweo…”, relató el comediante, sacando carcajadas del “monstruo”.

Pero faltaban detalles, ya Rodrigo Villegas sinceró que sacó mal la foto. “Les presento la foto más de mier… (…) ella nunca se enteró de que se tomó una foto conmigo”, dijo, haciendo estallar a la Quinta en carcajadas.