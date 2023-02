Era el show más esperado y no decepcionó. La diva del pop estadounidense Christina Aguilera alucinó al “monstruo” del Festival de Viña del Mar 2023, marcando así su primer concierto en Chile.

La cantante inició su espectáculo interpretando Dirrty, uno de sus más grandes hits, dando una probada de los que sería un repertorio cargado de clásicos de “X-Tina”.

Con un look completamente negro, con un cubre pantalón plateado, Christina Aguilera abrió los fuegos en la Quinta Vergara, un show que tendría siete cambios más de vestuario.

Es que la diva estadounidense demostró lo que una artista de su talla es capaz, destacando por su impecable capacidad vocal, alcanzando altas notas, que solo ella puede conseguir.

En español…

Una de las grandes dudas de la noche era si Christina Aguilera cantaría sus grandes hits en español, de su aclamado álbum Mi reflejo y de la producción ganadora del Grammy Latino, Aguilera, y “X-Tina” lo hizo.

Es más, la cantante no solo interpretó una canción en español, sino que cuatro, incluyendo Falsas esperanzas y Pero me acuerdo de ti.

“En la cima del mundo”

Así, a la mitad del show, que tuvo una duración de un poco más de 60 minutos, los animadores de Viña 2023, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, hicieron ingreso a la Quinta Vergara.

Los conductores del certamen, a raíz de la locura desatada por Christina Aguilera en el público presente y tras los miles de vítores, hicieron entrega de las gaviotas de plata y de oro a la artista.

“Esto es increíble, me hacen sentir en la cima del mundo, desde que llegué aquí no me han dado más que amor y cariño, es una sensación hermosa”, dijo la intérprete de Bionic tras recibir los galardones.

“Gracias por tenerme en su hermoso país”, agregó Christina, para retomar su show con un chaqueta de charol roja y gafas a tono, para interpretar Pa mis muchachas.

Clásico tras clásico

De ahí en adelante, todo fue clásico tras clásico. Lady Marmalade, Beautiful y Feel this moment, fueron algunos de ellos.

Tras un impecable viaje por una larga trayectoria, Christina cerró su show en Viña 2023 interpretando su canción más icónica, Fighter, y su look para el finiquitar su show impactó: un blazer oversize completamente cubierto de brillantes.

Pero antes de dejar la Quinta Vergara, “X-Tina” hizo bailar al “monstruo” del Festival una vez más con Let there be love.