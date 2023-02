“Un mix de lo mejor que tengo”: Fabrizio Copano adelanta su rutina para Viña 2023

Sin duda alguna, el favorito entre los humoristas para triunfar en Viña 2023, siempre ha sido Fabrizio Copano. El exintegrante de El club de la Comedia, tuvo un paso previo en la Quinta Vergara, donde se llevó todos los premios, y también viene de tener éxito en Estados Unidos.

Sobre su regreso al Festival de Viña, Copano comentó que está “muy contento. Muy feliz de volver a estar en la Quinta Vergara. Recién lo conversaba con la gente que viene conmigo, los chiquillos del staff… Que lata no haber estado. O sea, me imaginaba en mi casa viéndolo, como ‘ay, ¿por qué no dije que sí?’“.

“Lo estamos pasando ya muy bien. Espero que eso también permee al público esa noche. Y nada, también contento de ir a ver a Christina Aguilera, contento de ir a ver a Polimá… Me siento muy feliz. Si no estuviera en el escenario, ya sería bacán venir este show. Así que, nada, estoy muy contento”, añadió.

Tras ello, el comediante habló del día que le tocó. “Había sugerido, para así decirlo de una forma. Cuando vi la información que venía Christina Aguilera y estaba el Poli en esta noche, yo le dije ‘me gustaría esta’. Y pensé que claro, que iba a ser una sugerencia más que tomarán en cuenta“, contó.

“Pero de inmediato fue cómo, ‘sí, dale, obvio’. Y nada, muy feliz que haya sido esta la noche. Y nada, yo creo que va a ser una fiesta“, complementó enseguida.

“Uno cambia una palabra y mete a una generación”

Más adelante, comentó su nueva rutina, y la comparó con la de su presentación anterior. “Obviamente que en la primera hay poquito más de inseguridad, donde uno llena de chistes para intentar que en ningún momento se te caiga la pelota del piso“, afirmó.

“Y ahora, claro, yo creo que es más efectiva. Viene con más fuerza y tiene un ritmo… A mí me gusta más. Creo que genera una buena reacción del público, donde quiera que hemos ido. O sea, nosotros siempre nos exponemos a públicos muy distintos. Con la misma intención de que nadie se quede fuera de la rutina”, adicionó.

Luego, el exintegrante de El club de la comedia, agregó: “Porque a veces son palabritas. Uno cambia una palabra y mete a una generación. O a gente que opina de otra forma (…) Esta rutina tiene chistes desde que terminé el anterior y otros que llevan una semana“.

Posteriormente, Copano habló del contenido que tiene. “Tengo material con lo de James Corden, con lo que me ha pasado aquí en Viña y en general también, cosas que llevan más maceradas durante mucho más tiempo. Un mix de lo mejor que tengo en todos los años desde que terminé el anterior“, manifestó.

“Tengo algunas sorpresas”

Posteriormente, el comediante se refirió a cuáles elementos escénicos apoyarán su rutina. “Yo tengo algunas sorpresas. Arriba del escenario tenemos todo un trabajo de gráficas, tenemos todo un trabajo de vestuario, de escenografía… Yo creo que va a sorprender”, sostuvo.

“Tenemos la intención de mostrar algo que también no solamente sea una persona hablando una hora. Va a ser un show, que ojalá cause mucha risa en la gente, y que además le va a sorprende en términos visuales y en términos estéticos“, sumó.

Finalmente, Fabrizio Copano confirmó que en su rutina hablará de política y de contingencia. “Es que han pasado tantas cosas. No solo en la política, sino que en la farándula“, cerró.