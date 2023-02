“Artistas invitados, baile y África”: Polimá Westcoast adelanta lo que será su show en Viña 2023

Este jueves 24 de febrero, Polimá Westcoast será el encargado de cerrar la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2023. Esta presentación marcará el debut del exitoso artista urbano nacional en el certamen.

El cantante estará presente en la Quinta Vergara el mismo día que la diva del pop estadounidense Christina Aguilera y el comediante Fabrizio Copano.

“Han sido muchos ensayos, me estoy preparando hace mucho tiempo, quizás de septiembre”, comentó Polimá Westcoast a horas de su presentación en Viña 2023.

Intensa preparación

Y es que la preparación del intérprete de Ultra Solo para su show en el festival de la ciudad jardín ha sido intensa.

“Todos estos días en la mañana me he estado trasladando de Santiago a Viña y me he esforzado mucho, pero ando con mucha fuerza y energía, quiero que la gente disfrute, eso es lo primordial”, reveló el artista urbano.

En esa línea, Polimá adelantó lo que será su espectáculo en la Quinta Vergara, aunque se guardó las sorpresas para la quinta noche del festival.

“Mucho baile, mucho chileno, artistas invitados, África, muchas cosas. Es una vuelta a la etnia, a la raza, eso es lo que quiero mostrar con mi show”, dijo el también jurado de Viña 2023.

“Pasar por el festival de música latina más grande del mundo es como una oportunidad que me brindó Dios y que la voy a tomar con mucha fuerza y espero que a raíz de esto nos cambien muchas cosas”, agregó el intérprete.

Colaboraciones de ensueño

Finalmente, Polimá Westcoast sinceró con qué artistas de Viña 2023 les gustaría colaborar y la respuesta provino de sus compañeras del jurado. “Con Emilia y con Nicki (Nicole), las admiro mucho, son artistas muy grandes”.