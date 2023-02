¿No la viste? Revive acá la rutina de Belenaza en Viña 2023

“Lo pasé la raja, lo pasé chancho. Estoy afónica, fue precioso“, eso fue lo primero que dijo Belén Mora, más conocida como Belenaza, tras su rutina en la Quinta Vergara. La humorista tuvo momentos difíciles en su debut en el Festival de Viña del Mar, pero a pesar de algunas pifias, logró llevarse la Gaviota de Plata.

Acerca de las expresiones del “monstruo” durante su show, sostuvo que eso es lo “bacán del público”. Y luego, agregó: “Por eso me quedé parada, dejé que se expresaran no más. La idea no es callar a nadie ni nada. Yo lo pasé chancho y ahora me voy a celebrar con mi equipo y familia. Lo di todo y mañana a darlo todo de nuevo”.

Sobre las pifias, Belenaza también explicó que enfrentarlas es algo que se debe saber hacer en cada show cuando uno se sube al escenario. “Ya sea en un bar de 50 personas, uno tiene que remarla siempre y la voy a seguir remando“, afirmó en conversación con ADN.

“Habría sido maravilloso tener dos Gaviotas”

Más adelante, en conferencia de prensa, señaló que “las reflexiones vendrán más adelante. Ahora estoy viviendo este momento que es tremendamente importante. Viví un sueño, pero por supuesto, después vendrá una mesa de trabajo con mi equipo y veremos qué falló“.

“A los comediantes siempre nos van a juzgar por la última presentación. A mí, mañana, pasado, y por mucho tiempo, me van a juzgar por esta presentación. Y tengo que tener la humildad y la madurez de reflexionar respecto a mi último show, pero sería muy apresurado hacerlo ahora”, añadió después.

Finalmente, Belén Mora hizo una breve reflexión sobre su rutina en Viña 2023. “Habría sido maravilloso ahora tener dos Gaviotas. Pero tengo una que me la gané de manera válida, nadie me la regaló. El público la pidió y quise terminar mi rutina, a pesar de las pifias”, cerró.

