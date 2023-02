“Me trató muy mal”: Jaime Campusano confiesa el origen de su molestia con Belén Mora

Este miércoles, durante un nuevo capítulo del programa Sígueme y Te Sigo, Jaime Campusano comentó el motivo de la molestia que siente hacia la humorista Belén Mora, quien recibió pifias en su presentación en la Quinta Vergara.

Respecto al paso de la Belenaza por el festival, el profesor Campusano comentó que “cuesta hacer leña del árbol caído”. Además, confesó que el origen del problema con la humorista viene desde antes.

Los motivos del “profe Campusano”

“Yo estoy molesto con ella de antes. Porque en un Pasapalabra me trató muy mal fuera de cámara (…) Me dio a entender que los viejos deberíamos desaparecer de la televisión porque hablamos puras hueás. De ahí me quedé un poco picado, pero calladito, porque la respeto igual”, detalló el panelista.

Recordemos que el profesor Campusano, hace unos días, causó polémica tras asegurar que la comediante fue incluida en el Festival por “favores políticos con la alcaldesa”.

En respuesta, Belén Mora, ad portas de presentarse en la Quinta Vergara, le mandó un irónico mensaje al profesor Jaime Campusano respecto a su rutina.

“Le informo al profesor Campusano que si voy a decir un par de groserías, muy bien escritas y muy bien pronunciadas en todo caso”, ironizó la comediante en la entrevista con los medios en el Hotel Sheraton Miramar.