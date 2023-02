“Me pifiaron con ganas”: la reflexión de Belenaza tras su rutina en Viña 2023

Una jornada difícil tuvo Belenaza en su debut en la Quinta Vergara. Durante su rutina en Viña 2023, la humorista Belén Mora recibió en más de una ocasión pifias del público. Sin embargo, aun así logró sacar adelante su show y logró llevarse una Gaviota de Plata como premio y recuerdo de su presentación.

“Elegí la comedia como oficio. Me encanta esa adrenalina que se siente antes de subirse al escenario. Eso de estar parada en una barra y hacer equilibrio, pero que siempre esté el riesgo de que te caigas“, escribió Belenaza horas después en Instagram.

“Anoche pisé el escenario más importante de Latinoamérica. Y lo disfruté desde el primer momento“, añadió después.

“Me pifiaron con ganas”

Tras ello, la comediante se refirió al galardón que se ganó a raíz de su rutina. “Y me vuelvo a Santiago con el más lindo de los recuerdos. Con una Gaviota que me gane después de 40 minutos de hacer reír a la Quinta“, afirmó.

Más adelante, la humorista comentó acerca de las pifias que recibió durante su presentación. “Después quedó la cagada eso sí (ríe). Me pifiaron con ganas, y me di el tiempo de escuchar esas pifias para que nunca se me olvide ese momento. Pero así es la comedia. ¡Y pu** que me gusta esta wea!“, expresó.

Por último, Belén Mora adelantó que tendrá un nuevo show de aquí al próximo mes. “¡Nos vemos en marzo con nueva rutina!“, cerró.

Su chiste sobre la mamá leona

En otra publicación en Instagram, Belenaza recordó uno de sus chistes, donde hablaba de un paseo de curso de su hijo, en el que tenía que llevar una ensalada. Así, en la historia, ella decide hacer una ensalada gourmet para quitarle el trono a quien ella definió como “mamá leona”.

“Disfruta cada amanecer como si fuera el último. Agradece la vida que tienes y prepárate… Porque el próximo año te quito el trono leona conchetu*****“, aseguró Belén Mora en una post en el que subió una foto de la ensalada que tanto le enorgulleció.