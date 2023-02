Luisito Comunica ha recorrido todo el mundo, pero este año vino por primera vez al Festival de Viña del Mar. ADN conversó con el youtuber, quién aseguró que la está pasando increíble.

“Yo nunca había venido al festival y poder ver la magia y la trascendencia que tiene en la gente es muy bonito. Ver como la música se transporta por toda Latinoamérica te hace ver como la cultura se transporta por los países y eso es algo incluso conmovedor”, comentó.

Y es que al mexicano le sorprendió bastante el éxito que tuvo su compatriota Alejandro Fernández.

“Sentí lindo ver a la gente con su sombreros, ver a gente bailando la música mexicana. Yo no tenía conocimiento que la música mexicana regional fuera conocida en esta parte del mundo. Y ver que la gente incluso se sabe las letras. Sentí bonito y habla de la importancia de estos festivales”.

Su relación con los fanáticos chilenos

El youtuber ya ha venido en siete ocasiones a nuestro país, y destaca que sus fanáticos chilenos son muy cariñosos y respetuosos.

“A veces cuando viajo otros países pasa mucho que la gente de plano no te deja grabar. […] Estás grabando y todos gritando gritando. Pero aquí en Chile de verdad que se siente algo muy bonito, que mientras estás grabando la gente callada. Hay mucha gente viéndote y eso te pone un poquito nervioso, pero no dicen nada. Son muy respetuosos y eso me gusta la verdad, por eso me gusta venir“.

En esta ocasión Luisito Comunica se va a quedar por cinco días en nuestro país. Tiempo que va a aprovechar para conocer mejor Viña del Mar y Valparaíso.

Luisito también destacó que ha podido conversar con muchas personalidades en el festival, y que ha conocido a artistas que aquí son sumamente populares, no tanto así en México.

“Por ejemplo, ahorita conocí a una chica música, que yo no conocía y me contaba que se ganó una gaviota. Entonces es bonito viajar a este lado del mundo para darnos cuenta de lo grande que puede ser la cultura aquí y cómo se puede expandir más hacia el norte del continente”, reflexiona.

Revisa aquí la entrevista completa: