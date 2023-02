Anoche, durante la rutina de Belén Mora, hubo un momento en que expresó su admiración por Carmen Gloria Arroyo, “La Jueza”. Por eso, y a raíz del reestreno de “Carmen Gloria a tu servicio”, conversamos con la figura televisiva en el Ciudadano ADN.

“Hoy recibimos en mi equipo del programa de televisión muchísimos comentarios de la gente agradeciendo la mención de ‘Belenaza'”, comenzó diciendo “La Jueza”.

Respecto al momento en que la humorista citó el artículo 150 (sobre Juicio de Partición), la abogada comentó que “lo que dijo ‘Belenaza’ está absolutamente en lo correcto”. “Sí aprendió muy bien. Lo dijo exacto como lo hubiera dicho yo”, dijo.

La mención de Belén Mora a Bernardo Borgeat

Otro de los momentos que involucró a Carmen Gloria Arroyo en la rutina de “Belenaza”, fue cuando la humorista piropeó al esposo de “La Jueza”, Bernardo Borgeat. Incluso, Arroyo llegó a decirle a la actriz que le podía “prestar” a su esposo si ella quería.

“Después le dije en una entrevista, ‘oye Belén, era broma nomás”, dijo entre risas. “Yo creo que si me lo tomara de otra forma, no podría estar con Bernardo. Él es innegablemente guapo”, aseguró.

“Pueden mirar, apreciar y envidiar todo lo que quieran… pero él es mío”, añadió.

La nueva temporada de Carmen Gloria a tu servicio

Por otra parte, “La Jueza” adelantó detalles sobre el nuevo ciclo de su programa televisivo, el que será trasmitido a partir de este lunes 27 a las 18:30 en TVN.

“Mantenemos en esta nueva temporada lo clásico. Ya no somos el formato de una licencia extranjera que tenía un formato muy rígido y duro. Hoy no hay esa licencia, por lo tanto me ha permitido ser más yo”, explicó.

En línea con lo anterior, Carmen Gloria Arroyo comentó que si bien el programa posee matices distintos, se mantiene el tratamiento de “casos legales y de trascendencia judicial”.

“Se mantiene esa esencia, pero además agregamos alianzas con dos grandes fundaciones: la Fundación Mujer Impacta y Desafío Levantemos Chile”, añadió.