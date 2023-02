“Es muy generosa en enseñarte”: Carmen Gloria Arroyo habla de su experiencia junto a Tonka Tomicic en Viña

Un día antes de que comenzará oficialmente el Festival de Viña 2023, inició el programa satélite Échale la Culpa a Viña. El cual reunió a Carmen Gloria Arroyo, Tonka Tomicic, Yamila Reyna y Nacho Gutiérrez para comentar el lado B del certamen.

Ser parte de este programa estelar significó un gran salto para “La Jueza”, quien ha estado conduciendo por mucho tiempo el reconocido programa de televisión Carmen Gloria a tu Servicio de TVN, en donde en su rol de abogada trata casos legales.

En ese sentido, señaló que para Échale la Culpa a Viña “estaba nerviosa, porque es un rol nuevo que yo no había hecho”. Y agregó que “me atreví, ya que lo vi como una instancia de aprendizaje de un área nueva“.

A pesar de que la abogada ha dicho que no maneja del todo el área del espectáculo y que no pretende ser una animadora de estelares, ha visto esta nueva oportunidad de manera positiva: “Lo he tomado como un desafío y hasta ahora creo que solo he ganado con esto”.

La relación con los demás animadores

Respecto a la relación con sus compañeros, los cuales cada uno tiene experiencia en programas de espectáculos y son distintos a ella, Carmen Gloria Arroyo afirmó que ha aprendido de ellos y los busca “como un complemento”.

“He ganado en aprender con el Nacho Gutiérrez de espectáculos, con la Tonka de postura y de poses que es muy generosa en enseñarte y corregirte“, dijo.

Asimismo, la abogada comentó que “la química que se ha transmitido, que yo creo que se transmite siempre a través de la pantalla, es real. O sea, nosotros en comerciales nos matamos de la risa“.