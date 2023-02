La noche del 22 de febrero, no fue una noche fácil para Belén Mora. Y es que Monstruo se dividió en dos pasado la segunda mitad de su rutina: quienes respaldaron su historia sobre la maternidad y quienes no tuvieron paciencia con su contenido.

De todos modos, y en primera instancia, recibió el apoyo del público, otorgándole la Gaviota de Plata. No obstante, la segunda parte fue más corta y debió cerrar de manera abrupta el bis.

La broma de Toto Acuña a Belén Mora

A través de sus redes sociales, el actor Toto Acuña, quien es pareja de Belén, le dedicó palabras de admiración a la humorista, todo esto bajo su característico tono de humor.

“Amor mío. Estoy tan feliz de tu actuación” comenzó diciendo el intérprete.

Luego, llegó el momento de la broma. “Estuvo tan bien HASTA la ensalada jajaja” complementó.

“Pero me quedo con lo mejor de tu noche. Bien ganada tu gaviota. Pa’ la otra faltó un poquito. Pero se que con tu grandeza de mujer luchadora seguirás trabajando para ganártela. Nada mas que felicitarte y decirte una vez mas que me enorgulleces nuevamente” complementó el actor para luego agregar “A disfrutar lo ganado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toto Acuña Oficial (@totoacunaoficial)

La reflexión de Belén tras su presentación

Tras este complicado show, a solo minutos de bajar de la Quinta Vergara, ADN conversó en exclusiva con Belén “Belenaza” Mora, quien pese a todo, afirmó haberlo pasado “increíble”.

“Lo pasé la raja, lo pasé chancho, estoy afónica, fue precioso“, sostuvo la humorista, agregando que las manifestaciones del “monstruo” es lo “bacán del público”.

“Por eso me quedé parada, dejé que se expresaran no más, la idea no es callar a nadie ni nada, yo lo pasé chancho y ahora me voy a celebrar con mi equipo y familia. Lo di todo y mañana a darlo todo de nuevo”, complementó.

Tras su complicado debut en Viña 2023, “Belenaza” comentó la lucha que dio en el escenario para hacer frente a las pifias e indicó que eso es lo que “se debe hacer en cada show”.

“Ya sea en un bar de 50 personas, uno tiene que remarla siempre y la voy a seguir remando”, soltó.