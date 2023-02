“¡Grande Vanessa Daroch!”: Belén Mora bromea con las pifias de la Quinta Vergara y luego restringe sus redes

Tras su paso por la Quinta Vergara, Belén Mora se tomó con humor las pifias que recibió por parte del público de Viña 2023, el cual como en tiempos de antaño, dejo entrever al famoso y temido Monstruo, todo esto balo el alero de la tercera jornada del certamen musical.

A través de su cuenta de Twitter, la ex MCC, lanzó una frase que causó múltiples réplicas, aunque poco tiempo después, restringió su cuenta: Belén se refirió a una predicción que realizó Vanessa Daroch, en la que vaticinó el “fracaso” de una integrante del certamen.

En un registro, se puede ver cómo la tarotista conversa con José Miguel Viñuela y la nené, durante el espacio en el que exponen recetas de cocina. Ahí Daroch afirma que una mujer, con trayectoria en el humor, quien estuvo “metida en un par de problemas” sería quien sufriría estragos con el público del certamen, lo que de alguna manera “terminaría” con su carrera.

“Este Festival de Viña va a ser el punto clave que va a marcar su carrera de aquí para adelante, para mal” dijo Vanessa.

“El monstruo se va a comer a alguien y sin aderezos, sin sal, sin nada” explicó en la oportunidad.

A partir de lo anterior, Mora utilizó su red para hacer un enlace con la predicción de Daroch, tomándose con humor lo sucedido en la ciudad viñamarina. “Grande Vanesa Daroch! Seca” dijo Belén Mora.

Por el momento, la cuenta de Twitter de Belenaza se encuentra restringida para nuevos seguidores.

La reflexión de Belén

Tras este complicado show, a solo minutos de bajar de la Quinta Vergara, ADN conversó en exclusiva con la humorista quien pese a todo, afirmó haberlo pasado “increíble”.

“Lo pasé la raja, lo pasé chancho, estoy afónica, fue precioso“, sostuvo la humorista, agregando que las manifestaciones del “monstruo” es lo “bacán del público”.

“Por eso me quedé parada, dejé que se expresaran no más, la idea no es callar a nadie ni nada, yo lo pasé chancho y ahora me voy a celebrar con mi equipo y familia. Lo di todo y mañana a darlo todo de nuevo”, complementó.

Tras su complicado debut en Viña 2023, “Belenaza” comentó la lucha que dio en el escenario para hacer frente a las pifias e indicó que eso es lo que “se debe hacer en cada show”.

“Ya sea en un bar de 50 personas, uno tiene que remarla siempre y la voy a seguir remando”, soltó.