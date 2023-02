No fue una noche fácil para Belén Mora. El Monstruo se dividió en dos: quienes respaldaron su rutina sobre la maternidad y quienes no tuvieron paciencia con su contenido. Y es que “Belenaza” no tuvo un brillante debut en Viña 2023.

La introducción de su show estuvo centrada en el nacimiento de su hijo, fruto de su relación con Toto Acuña. También habló sobre las distintas etapas de la infancia y adolescencia.

Sin embargo, al entrar de lleno en la arista sobre el ser apoderada, y al extenderse su rutina, fue abucheada desde distintos sectores de la Quinta Vergara.

De todos modos, y en primera instancia, recibió el apoyo del público, otorgándole la Gaviota de Plata. No obstante, la segunda parte fue más corta y debió cerrar de manera abrupta el bis.

“Los comediantes dependemos del público, no del día que toque“, dijo Belenaza en el epílogo de su presentación en Viña 2023. Ello, en alusión a la bajada de Yerko Puchento.

Revisa aquí la rutina completa: