Alejandro Fernández y su particular petición a Rubia Soares, modelo de Viña 2023: “Me sorprendió”

La noche de este martes, el cantante mexicano Alejandro Fernández fue el encargado de abrir los fuegos de la tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2023.

Esta es la cuarta vez que el artista pisa el escenario de la Quinta Vergara, tras su paso por el certamen internacional en 2001, 2006 y 2015.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue la coqueta interacción que tuvo el mexicano con Rubia Soares, modelo de Viña 2023 encargada de entregarle las gaviotas de plata y de oro.

“Me sorprendió”

Es más, ADN conversó con la maniquí brasileña, quien reveló que el artista le pidió una fotografía después del show. “Me pidió que me quedara aquí, o sea, el guardia se me acercó y me dijo para que me sacara una foto con él y me fui al costado a esperar”, relató Rubia.

“Nos sacamos una fotito, me voy feliz de verdad, feliz, feliz, agradecida. Es supersimpático, me sorprendió, yo soy una enamorada de él hace mucho tiempo y fue un gusto poder entregarle las gaviotas”, agregó la modelo.

Durante su interacción con Alejandro Fernández arriba del escenario de la Quinta Vergara, el cantante apodó a Rubia como “gaviotita”. “Fue como chistoso igual, soy como vergonzosa con esas cosas y me sorprendió”, comentó.

“Me da cosa porque lo admiro en el fondo y me sorprendió que me dijera mi ‘gaviotita’”, complementó.

En esa línea, Rubia asumió su fanatismo por Alejandro Fernández y afirmó: “Él me encanta hace años y me encantan sus canciones y fue lo máximo para mí”.

A raíz de esto, la modelo se sinceró y reveló que el look utilizado estaba “especialmente pensado para la ocasión”. “Obviamente, traté de buscar el mejor look”, soltó.