Yamila Reyna llegó con un cartel a la Quinta Vergara para apoyar a Belén “Belenaza” Mora en Viña 2023

Yamila Reyna es una de las que con más ansias espera el show de su gran amiga Belén “Belenaza” Mora en la Quinta Vergara.

Y es que la presentadora llegó con una gran pancarta que lee: “Wena mamá leona. Firma poroto”.

“Quería sorprenderla con un gesto de amor para ella nada más”, dijo Yamila Reyna a ADN sobre su amiga Belenaza. “Ella me dijo: ‘si no estás ahí en primera fila, te mato’, así que le prometí que iba a estar y acá estoy”.

Pero la conductora no vino solo a ver a su amiga. Y es también está muy emocionada de ver al Conquistador de México, Alejandro Fernández. “Lo amo, lo amo mal. Intenté en el hotel cruzármelo y no lo logré”.

La animadora tampoco tuvo suerte con Fito Páez, ya que la seguridad del artista la mantuvo alejada.

Yamila Reyna: “Uno no viene solo a trabajar”

“Me da risa, porque estoy en el programa más cool de la televisión al lado de grandes divas como la Carmen y Tonka y yo soy la Cholula que viene todas las noches al festival y que anda persiguiendo los cantantes“, comentó entre risas.

Yamila no duda de que la rutina de Belén será un éxito. “A la Belén la veo bárbaro. Me dijo que se había emocionado mucho cuando vino a probar sonido, que es obvio. Uno se para ahí dice ‘wow’. Me imagino que estar en este escenario, el más importante Latinoamérica, para un comediante, es la la cima. Hablo de esto y me emociono, porque se lo merece“.

“Es una gran laburante, es una gran actriz y sobre todo es una gran mujer. Dios le da cosas buenas a la gente buena”, finalizó Yamila Reyna.